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StreamiumLadestation

DC1050/12

3

| (2) Bewertungen

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3.0

von 5

2

Bewertungen

4
3
2

03/02/2010

United Kingdom

United Kingdom

Simply a Must

An absolute must for your ipod music to be played on your wireless music system.

Diese Bewertung wurde für Streamium DC1050 Docking cradle verfasst

Diese Bewertung wurde für Streamium DC1050 Docking cradle verfasst

07/12/2010

Nederland

Nederland

opgepast werkt niet bij elke streamium

dit werkt enkel bij de grote dure streamium radios. niet bij de kleinere.

Diese Bewertung wurde für Streamium DC1050 Houder/basisstation verfasst

Diese Bewertung wurde für Streamium DC1050 Houder/basisstation verfasst

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