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Eingestellt
CSS5235Y/12
Stereo- auf Surround Sound in Sekunden
Genießen Sie mit den kabellosen Philips Surround-Kinolautsprechern CSS5235Y ein echtes Kinoerlebnis in Ihrem Zuhause. Diese Stereo-Lautsprecher lassen sich im Handumdrehen in ein Surround-Sound-System verwandeln, sodass Sie von unglaublichem Sound und einer mühelosen integrierten Bluetooth-Musikwiedergabe profitieren können.
4.1 CH Kabelloser Surround-Sound
Bluetooth® und NFC
HDMI ARC
Tauchen Sie mit all Ihren Sinnen in erstklassigen Surround-Sound ein, wann immer Sie möchten. Nehmen Sie einfach die kabellosen Surround-Lautsprecher vom linken und rechten Hauptlautsprecher ab, und positionieren Sie sie im hinteren Teil des Raumes, um bei Spielen und Filmen Mehrkanal-Surround-Sound genießen zu können. Wenn die Action vorbei ist, befestigen Sie die Lautsprecher einfach wieder, um Musik zu hören und fernzusehen. Mithilfe unserer kabellosen Audiotechnologie und den Surround-Lautsprechern, die über eine einzige Frequenz funktionieren, entstehen keine Netzstörungen. Das Ergebnis ist ein vollständiges kabelloses Surround-System mit verlustfreier Tonqualität sowohl bei Musik als auch bei Filmen.
Dank des kristallklaren Sounds von Philips können Sie jedes Detail wiedergeben und genießen – so wie der Künstler oder Regisseur es beabsichtigte. Die Crystal Clear Sound-Technologie gibt die Soundquelle – ob Actionfilm, Musical oder Live-Aufnahme – realitätsgetreu, genau und ohne Verzerrungen wieder. Die Philips Home Entertainment-Systeme mit kristallklarem Sound halten die Audioverarbeitung so gering wie möglich und bewahren die Reinheit des Originalklangs. Das Ergebnis ist eine bessere Audiogenauigkeit.
2.9
von 5
11
Bewertungen
Mcsm
11/03/2017
Deutschland
Verifizierter Käufer
Preis
Gutes Preis -Leisungsverhaeltnis, Kabel leider etwas dick zum verlegen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für CSS5235Y Kabellose Surround-Kinolautsprecher verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für CSS5235Y Kabellose Surround-Kinolautsprecher verfasst
Rinze
29/09/2019
Nederland
Verifizierter Käufer
Zeer flexibele Philips geluidsboxen!
Ik was al eerder onder de indruk van deze Philips geluidsboxen qua flexibiliteit, instellingen en geluidsweergave tijdens een bezoek en demonstratie aan de Philips MyShop in Eindhoven.Had er spijt van deze boxen toen niet te gebben gekocht. Bij een volgende bezoek een kleine jaar later toch overstag gegaan om deze zeer goed functionerende boxen aan te schaffen om ervan te genieten!
Vorteile
Flexibiliteit, instel mogelijkheden en de zeer goede geluidsweergave
Nachteile
Vertraging bij het aan - en uitzetten met de afstandbediening
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für CSS5235Y Draadloze Home Cinema Surround Sound-luidsprekers verfasst
Datum der Benutzung 2018-08-29
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für CSS5235Y Draadloze Home Cinema Surround Sound-luidsprekers verfasst
Datum der Benutzung 2018-08-29
ls65
25/03/2017
France
Verifizierter Käufer
Très bon produit
Home cinéma très simple à utiliser, peu de câblage et liaisons Bluetooth sont l'atout de cet appareil. Enfin plus de câbles qui ceinturent la pièce. Bonne qualité sonore pour la musique, et aussi pour les films avec un effet surround efficace.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für CSS5235Y Enceintes sans fil au son comme au cinéma verfasst
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