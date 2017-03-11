Hallo Vanv, vielen Dank für Ihre Rezension und Kritik. Wir bedauern sehr, dass Ihre Lautsprecher durch den Akkudefekt unbenutzbar wurden. Das entspricht in keiner Weise unserem Verständnis von Qualität und Haltbarkeit. Tatsächlich lassen sich ungewöhnliche Abnutzungserscheinungen bzw. Defekte in Einzelfällen leider nie ganz ausschließen, trotz aller Bemühungen in Entwicklung und Qualitätssicherung. Hatten Sie einmal über Nacht alle Kabel von den Lautsprechern entfernt und die kabellosen Lautsprecher lange genug aufgeladen (bis sich die orangenfarbene LED ausschaltet)? Das kann in manchen Situationen helfen. Natürlich haben Sie im Normalfall ein Anrecht auf die Garantieleistung, sofern Ihr Gerät nicht älter ist als 2 Jahre. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich ggf. an Ihren Verkäufer. Nach Ablauf der Garantie können Sie sich natürlich auch an eine autorisierte Fachwerkstatt Ihres Vertrauens wenden. Alternativ können Sie sich auch mit unserem Kundendienst in Verbindung setzen. Zur Kontaktaufnahme klicken Sie dazu einfach auf den folgenden Link: https://philips.to/2FATtrx Wir hoffen, dass wir bei einer Lösung behilflich sein können. Viele Grüße