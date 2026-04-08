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Viva Collection Entsafterdeckel
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CP9364/01
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Der mit 75 mm extra weite Einfüllstutzen ermöglicht auch das Entsaften großer Früchte und Gemüse, wie z. B. von Äpfeln, Karotten und roter Bete, ohne vorheriges Zerkleinern.
Viva CollectionEntsafter – Refurbished
Viva CollectionEntsafter
Viva CollectionEntsafter, 800W, QuickClean
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