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Viva Collection Entsafterdeckel

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Handbücher und Dokumentation

Der mit 75 mm extra weite Einfüllstutzen ermöglicht auch das Entsaften großer Früchte und Gemüse, wie z. B. von Äpfeln, Karotten und roter Bete, ohne vorheriges Zerkleinern.

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  • 8 April 2026

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