Einziehbare Dockingstation für ein sauberes und praktisches Armaturenbrett

Machen Sie Ihre Fahrt zu einem einfachen Vergnügen mit dem Philips Entertainment-System im Auto. Schließen Sie Ihr Android-Telefon einfach an, um es in das Audiosystem Ihres Autos zu integrieren. Kompliziertes Anschließen und unansehnliche Kabel gehören der Vergangenheit an. Setzen Sie Ihr Android-Telefon einfach in die Basisstation ein, und schon können Sie es aufladen oder zum Abspielen von Musik bzw. zum Tätigen von Freisprechanrufen nutzen. Sie können sogar andere Funktionen verwenden, die auf Ihrem Gerät zur Verfügung stehen, wie z. B. Navigationssysteme und Standortdienste. Mit Philips kommen Sie auf einfachste Weise an Ihr Ziel.