Eingebautes Navigationssystem für schnelle Zielführung

Reisen Sie mit diesem intuitiven eingebauten Navigationssystem. Hochauflösende Grafiken zeigen Karten in 3D an, sodass Sie Stadtmodelle und Orientierungspunkte sehen können – und ein kristallklares Bild davon haben, wohin Sie gehen. Die sehr zuverlässige Funktion iGO Primo navigiert Sie zu Ihren Reisezielen, durch verkehrsreiche Städte und ruhige Stadtgebiete und sogar in Gebirgen und am Meer. Das System verfügt außerdem über eine benutzerfreundliche Menüführung, die die Routenplanung ganz einfach macht, und gibt leicht verständliche Anweisungen.