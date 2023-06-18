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Eingestellt
Blättern Sie auf dem TV oder im Web durch Ihre schönsten Momente
Mit der Philips ESee CAM200 lassen sich Videos und Fotos ganz einfach aufnehmen und mit einer noch nie dagewesenen Leichtigkeit mit anderen teilen. Blättern Sie auf dem 7,6 cm (3") großen Touchscreen durch Ihre Fotos, um diese auf dem Fernseher oder im Internet sofort und kabellos freizugeben.
Übertragen Sie Ereignisse live mit dem Esee Camcorder, und teilen Sie alles, was passiert, während es passiert. Sie müssen lediglich eine WiFi-Verbindung herstellen und "Go Live" auswählen, und was auch immer Sie aufnehmen wird auf die UStream-Website übertragen, wo Ihre Familie und Ihre Freunde es von überall aus verfolgen können. Lassen Sie Ihre Lieben an Ihren Erlebnissen teilhaben, und teilen Sie die schönsten Momente des Lebens, während sie passieren.
5.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
Fredoche 59.
18/06/2023
France
Caméra HD CAM200BLPhilips
Super matériel,de Bonne qualité,avec un prix abordable.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für CAM200BL HD camcorder verfasst
Datum der Benutzung 2022-12-18
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