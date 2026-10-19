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Eingestellt
BTM5120/12
Entspannen Sie mit großartiger Musik
Die Philips Mini Stereoanlage unterstützt Bluetooth®-Streaming von mehreren Geräten, MP3-Wiedergabe über USB Direct sowie Audio-Eingang für andere Systeme. Leistungsstarke Lautsprecher mit Bassröhren-Upscaling sorgen für noch mehr Bass bei Ihrem Home Entertainment-Erlebnis.
100 W
Bluetooth®
mit MULTIPAIR
CD, MP3-CD, USB Direct, UKW
Kabellose Bluetooth®-Tonübertragung nimmt in der Welt der Soundsysteme immer mehr zu, aber bei den meisten Bluetooth®-kompatiblen Systemen kann man nur ein Gerät gleichzeiitg verbinden. Mit der Kopplung mehrerer Geräte können Sie bis zu drei Geräte koppeln und blitzschnell zwischen ihnen wechseln.
Eine Kammer hinter dem Lautsprechertreiber, die Luft durch die eingebauten akustisch abgestimmten Öffnungen leitet, garantiert noch kräftigeren und realistischeren Sound.
Dank der umfassenden Möglichkeiten zur Dateiübertragung können Sie über den integrierten USB Direct-Anschluss ganz einfach auf weitere digitale Musiktitel zugreifen.
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