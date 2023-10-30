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Eingestellt
BT3900B/00
Musik nonstop
Meine Musik hört nie auf. Mit dem kabellosen tragbaren Lautsprecher Everplay hören Sie durchgängig Musik ohne Unterbrechungen dank der starken Bluetooth-Verbindung und den intuitiven Auflademöglichkeiten. Das benutzerdefinierte Material sorgt nicht nur für einen tollen Look, sondern auch für Langlebigkeit.
4 W, 8 Stunden
Großer Bluetooth-Bereich
Wasserfest, staubdicht
USB-Trageriemen inklusive
EverPlay Lautsprecher für satten Sound mit kompaktem Design und weitreichendem Bassstrahler. Für zusätzlichen und erweiterten Bass Boost.
Mit der Anti-Übersteuerungsfunktion kannst du Musik lauter und hochwertiger genießen, selbst wenn der Batteriezustand niedrig ist. Sie akzeptiert Eingabesignale von 300 mV bis 1000 mV und schützt deine Lautsprecher vor Schäden durch Verzerrung. Diese integrierte Funktion überwacht das musikalische Signal, während es den Verstärker durchläuft, und behält Spitzen innerhalb des Verstärkerbereichs bei, um durch Audioverzerrungen verursachte Übersteuerung ohne Beeinträchtigung der Lautstärke zu vermeiden. Die Fähigkeit eines tragbaren Lautsprechers, musikalische Spitzen wiederzugeben, sinkt mit dem Batteriestatus. Die Anti-Übersteuerung verringert jedoch durch einen niedrigen Batteriezustand verursachte Spitzen und sorgt so für verzerrungsfreie Musik.
Bewege dich unbeschwert mit deinem Smartphone ohne Musikunterbrechung. Der EverPlay Lautsprecher bietet eine unglaubliche Stabilität und eine weitreichende Bluetooth-Verbindung von bis zu 30 Metern. Das entspricht dem dreifachen Branchenstandard. Die Lautsprecher sind mit einer Empfindlichkeitsantenne und einem Funkfrequenzfilter ausgestattet, um Hintergrundstörungen zu minimieren.
3.1
von 5
9
Bewertungen
Bokfra
30/10/2023
France
Excellent rapport qualité prix
Facile d'utilisation, légère et pratique avec un son et une autonomie de très bonne qualité.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für BT3900B enceinte portable sans fil verfasst
Datum der Benutzung 2021-10-29
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für BT3900B enceinte portable sans fil verfasst
Datum der Benutzung 2021-10-29
Glolola
16/04/2020
Italia
Verifizierter Käufer
consigliato
estetica bellissima,ottimi materiali,laccio originale che contiene cavo usb di ricarica.Batteria di ottima durata e pratico da portare dietro
Vorteile
estetica materiali durata qualita' audio
Nachteile
nessuno per ora
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für BT3900P altoparlante wireless portatile verfasst
Datum der Benutzung 2020-03-16
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für BT3900P altoparlante wireless portatile verfasst
Datum der Benutzung 2020-03-16
Rainesto
06/09/2020
Suomi
Toimii ja hyvät äänet
Tämä on edullinen, suositeltava laite mm. puhelimen kaveriksi pöydällä. Hyvät äänet, soittaa vaikka musiikkia puhelimesta.
Vorteile
Edullinen, roiskevesitiivis, helppo liittää bluettootina
Nachteile
Jos bluetooth valo ei syty, on laite rikki. 1/3 viallinen ja vaihdettu kaupassa uuteen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für BT3900W wireless portable speaker verfasst
Datum der Benutzung 2020-08-06
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für BT3900W wireless portable speaker verfasst
Datum der Benutzung 2020-08-06