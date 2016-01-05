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Eingestellt

Mini Stereoanlage

BT2110/10

4.3

| (7) Bewertungen | 86% empfehlen dieses Produkt.

Der passende Sound für Ihr Zuhause

Übertragen Sie über Bluetooth® mit aptX Musik in hoher Qualität, ergänzt durch mühelose NFC-Kopplung mit einer Berührung sowie einem digitalen UKW-Tuner, USB Direct und Audio-Eingang, vereint in diesem Philips Musik-Tower. Er verfügt zudem über einen eingebauten Subwoofer für kräftigere Bässe.

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Begeistert von Sound

Der passende Sound für Ihr Zuhause

  • 80 W

  • Bluetooth® aptX

  • NFC

Kabelloses Musik-Streaming über Bluetooth

Kabelloses Musik-Streaming über Bluetooth

Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie, die sowohl zuverlässig als auch energieeffizient ist. Mit dieser Technologie kann ganz einfach eine kabellose Verbindung mit iPods/iPhones/iPads oder anderen Bluetooth-Geräten wie Smartphones, Tablets oder sogar Laptops hergestellt werden. So können Sie Ihre Lieblingsmusik sowie Audio von Videos oder Spielen kabellos auf diesem Lautsprecher genießen.

One-Touch-Funktion bei NFC-fähigen Smartphones für die Bluetooth-Kopplung

One-Touch-Funktion bei NFC-fähigen Smartphones für die Bluetooth-Kopplung

Koppeln Sie Bluetooth-Geräte mit der One-Touch-NFC-Technologie (Near Field Communications) durch eine einfache Berührung. Berühren Sie das NFC-fähige Smartphone oder Tablet im NFC-Bereich eines Lautsprechers, um den Lautsprecher einzuschalten, die Bluetooth-Kopplung zu starten und mit der Musikübertragung zu beginnen.

USB Direct für einfache MP3-Musikwiedergabe

USB Direct für einfache MP3-Musikwiedergabe

Dank der umfassenden Möglichkeiten zur Dateiübertragung können Sie über den integrierten USB Direct-Anschluss ganz einfach auf weitere digitale Musiktitel zugreifen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.3

von 5

7

Bewertungen

86%

empfehlen dieses Produkt.

3
2
1

05/01/2016

Nederland

Nederland

goed, gemakkelijk in gebruik

een makkelijk apparaat mee nemen naar buiten.garage ,tuin .stroom er op en spelen vooral de USB aansluiting is geweldig. Radio is ook goed. Ik ben er blij mee.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für BT2110 Micromuzieksysteem verfasst

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Diese Bewertung wurde für BT2110 Micromuzieksysteem verfasst

23/08/2014

France

France

bon prix, bon son

Ce produit correspond à mes attentes : bluetooth, son équilibré, pas trop de basse ou de grave design épuré et simple !

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für BT2110 Microchaîne verfasst

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Diese Bewertung wurde für BT2110 Microchaîne verfasst

05/02/2021

France

France

très bon produit

voilà maintenant 6 ans que j'utilise cette enceinte au design plaisant et au super son. Ma seule déception reste cependant la télécommande qui ne fonctionne pas à plus de 2 ou 3 mètres. sinon je recommande.

Vorteile

prends pas beaucoup de place

Nachteile

la télécommande

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für BT2110 Microchaîne verfasst

Datum der Benutzung 2019-02-05

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Diese Bewertung wurde für BT2110 Microchaîne verfasst

Datum der Benutzung 2019-02-05

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