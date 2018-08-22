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Eingestellt
Entfernt Schmutzpartikel für gestraffte und erfrischte Haut
Verschmutzung und Stress können die Haut müde, fahl und schlaff aussehen lassen. Zudem altert die Haut schneller. VisaPure Advanced ist eine 3-in-1 Behandlung, die Ihre Haut von dem Schmutz der Stadt und dem Stress befreit. Reinigen Sie Ihre Haut, und bringen Sie sie zum Strahlen.
Angepasste DualMotion-Technologie
Reinigung, Massage, Frische Haut
3 Bürstenk., Tasche, Aufbewahrungsst.
2 Intensitätsstufen
Haut, die heute mit Verschmutzungen und Müdigkeit zu kämpfen hat, ist nicht nur vorübergehend müde und schlaff, sondern sie altert auch vorzeitig. Unsere Anti-Pollution-Bürste kombiniert einen mit Bambus veredelten Aktivkohleschwamm mit seidig glatten Borsten und entfernt selbst kleinste Schmutzpartikel. Wenn Verschmutzungen nicht gründlich von der Haut entfernt werden, verbleiben sie auf der Haut, dringen tief ein und beeinträchtigen die Kollagenproduktion.
Aktivkohle ist bekannt für ihre hervorragende Saugfähigkeit und Reinigungseigenschaften. Die Aktivkohle unserer Bürste ist natürlich und stammt aus karbonisiertem Bambusholz.
Mit der einzigartigen Kombination aus Borsten und einem mit Kohle veredelten Schwamm kann die Bürste auch die kleinsten Schmutzpartikel entfernen und sorgt so für eine hervorragende und dennoch sanfte Reinigung.
4.6
von 5
927
Bewertungen
96%
empfehlen dieses Produkt.
krucki411
22/08/2018
Österreich
Mit diesem Produkt macht Abschminken Freude
ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, Gesichtsreinigung ohne meine Philips VisaPure. Die Haut fühlt sich einfach toll an.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure Advanced SC5320/10 Home Facial Device verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure Advanced SC5320/10 Home Facial Device verfasst
Dany
20/02/2018
Österreich
Ein tolles Produkt!
Das Design ist schlicht und modern zugleich. Es ist platzsparend und lässt sich praktisch aufladen. Dreht sich in 2 Richtungen, hat 2 Geschwindigkeitsstufen und Auswahlmöglichkeiten welche Aufsätze man gerne verwenden möchte. Die Aufsätze lassen sich schnell wechseln. Es reinigt das Gesicht sehr gründlich. Daher verwendet man das Gerät auch wirklich täglich! Ich bin begeistert!!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure Advanced SC5370/10 Gesichtsreinigungsbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure Advanced SC5370/10 Gesichtsreinigungsbürste verfasst
Cornelia28
10/02/2018
Österreich
Große Liebe!
Seit einigen Monaten ist die Philips Visa Pure mein täglicher Begleiter. Die Gesichtsreinigungsbürste kommt mit 3 Aufsätzen: einen Normalen Bürstenaufsatz, einem Massage Aufsatz und einem Fresh Eye Aufsatz. Meiner Meinung nach sind alle Bürstenköpfe sinnvoll und vollbringen ihre Wirkung. Nach der Verwendung fühlt sich die Haut weich, frisch und natürlich gereinigt an. Wirklich durch und durch ein Wahnsinnsprodukt und tatsächlich den Preis wert. Bereue es auf keinen Fall mir die Visa Pure Advanced geleistet zu haben.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure Advanced SC5370/10 Gesichtsreinigungsbürste verfasst
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92 % der Frauen bestätigen dies, VPA HPT, n= 86, 2014, China und Deutschland.