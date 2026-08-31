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BS6B2234B/00
Maximaler Platz auf dem Schreibtisch
Schaffen Sie maximalen Platz auf Ihrem Schreibtisch, und befestigen Sie PC-Clients über den Client-Tischfuß an der Philips SmartErgoBase Ihres Monitors. Diese einfache und vielseitige Lösung ermöglicht Ihnen eine Kompletteinrichtung für maximale Produktivität.
für Philips SmartErgoBase
Die Client-Halterung passt genau auf die preisgekrönte Philips SmartErgoBase für kommerziell genutzte Monitore und ermöglicht eine einfache PC- und Thin-Client-Montage.
Das durchdachte Design der Client-Montagehalterung ermöglicht umfassende ergonomische Anpassungen (Höhe, neigbar, schwenkbar) an der Philips SmartErgoBase.
Branchenübliche VESA-Montagebohrungen garantieren eine Montagekompatibilität mit den meisten PCs mit kleinem Formfaktor und Thin-Clients.
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