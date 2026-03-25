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Später bezahlen mit Klarna
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Eingestellt
4.0
von 5
55
Bewertungen
82%
empfehlen dieses Produkt.
Zoki 41
25/03/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Produkt für alle Frauen
Toll Produkt. Sehr praktisch für benutzen und preis ist auch gut.
Diese Bewertung wurde für 5000 Series BRR454/00 Haarentferner für das Gesicht verfasst
Diese Bewertung wurde für 5000 Series BRR454/00 Haarentferner für das Gesicht verfasst
Bankfoot1
12/06/2026
United Kingdom
Verifizierter Käufer
Great ladies shaver
I’ve been buying another brand of facial shaver for years and saw the Phillips one online. It’s fantastic so much better than the other brand I purchased, I’ve had it for three months now and use it daily and haven’t needed to change the battery. It works well and easy to use.
Vorteile
Good ladies facial shaver
Nachteile
None
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 5000 Series BRR484/00 Facial Hair Remover verfasst
Date of Use 2026-03-12
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 5000 Series BRR484/00 Facial Hair Remover verfasst
Date of Use 2026-03-12
ColliSue
22/02/2026
United Kingdom
Verifizierter Käufer
The best!
Having bought, tried and disposed of many brands of facial hair remover, I can happily say this is the very best I've ever used. It painlessly does the job giving me the confidence that its sturdy, ergonomic design will give me long usage.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 5000 Series BRR454/00 Facial Hair Remover verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 5000 Series BRR454/00 Facial Hair Remover verfasst