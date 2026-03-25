Normaal ga ik 1x per 5 weken naar de schoonheidsspecialiste om mijn ongewenste gezichtsharen te laten verwijderen. Dit is best prijzig én pijnlijk. Daarom heb ik deze Philips Facial Hair Remover geprobeerd. Wat meteen opvalt is dat het een klein en licht apparaatje is. Ook ligt hij makkelijk in de hand. In de dop zit een klein spiegeltje en dankzij de verlichting op de scheerkop is dit zelfs 's avonds op de bank goed te doen. En ideaal: de batterij is bijgesloten! De haartjes (de dikke zwarte maar ook de donshaartjes) werden snel en pijnloos verwijderd. Ook geen irritatie na het verwijderen! Door het gemak en het pijnloze zal ik veel sneller even mijn ongewenste haren weghalen en bespaar ik mij veel kosten bij de schoonheidsspecialiste!