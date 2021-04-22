Der Rasierer liegt sehr gut in der Hand, ist nicht schwer und lässt sich dadurch einfach führen. Er kann je nach Bedarf nass sowie trocken verwendet werden. Wie jeder weiss, ist das Ergebnis beim Rasieren zwischen einer Nassrasur mit Klingen nicht mit einem Elektrorasierer zu vergleichen. Natürlich ist das Ergebnis nicht zu 100% komplett glatt und hält auch nicht so lange ABER ich persönlich verwende lieber Elektrorasierer, das diese zu weniger Irritationen und Rasurpickelchen führen. Bei diesem Rasierer (und ich habe schon einige versucht) habe ich das Gefühl das er noch sanfter ist und ich nach der Rasur absolut keine Irritationen habe. Es ist darauf zu achten, das der Scherkopf gerade/glatt aufgesetzt wird, sonst kann es passieren das man sich etwas ritzt. In Bereichen mit vielen Rundungen muss besonders vorsichtig vorgegangen werden, aber es lohnt sich. Die Anwendung z.B. den Beinen oder auch unter den Achseln ist einfach und schnell. Die federnde Scherfolie vereinfach die Rasur von Rundungen und hält den Rasierer glatt auf der Haut. Ich gehe sogar mehrmals über die Bereiche um ein besonderes sauberes Ergebnis zu erzielen und auch da – keine Irritationen. Die seitlichen Klingen entfernen die längeren und anliegenden Haare sauber, die Scherfolie entfernt die kurzen/kleinen Haare bis zur Haut. Die abgerundeten Trimmerspitzen schonen die Haut spürbar und überzeugend. Der Akku hält länger wie ich dachte, auch nach mehreren Anwendungen – er läuft immer noch. Nach der Nutzung einfach unter dem Wasserhahn abspülen und trocken lassen. Auch für unterwegs ist der Rasierer aufgrund seiner Größe perfekt.