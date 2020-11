Aufsatz für die Bikinizone mit zusätzlichem Lichtfilter

Bringen Sie den intelligenten Aufsatz für die Bikinizone an, um das speziell für diesen Bereich zugeschnittene Programm einzustellen. Das optimale 3 cm² große Fenster mit transparentem Filter sorgt für zusätzlichen Komfort und das geschwungene Design passt sich den Konturen Ihres Körpers an und sorgt so für maximalen Kontakt, Effizienz und Komfort. 78 % der Frauen sind zufrieden mit der Haarreduzierung in der Bikinizone.****