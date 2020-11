Patentiertes Epiliersystem

Alle Philips Epilierer verfügen über ein einzigartiges System, bei dem die Pinzetten die anliegenden Haare anheben und sie zu den Pinzetten führen, die sie sicher erfassen und herausziehen. In Kombination mit den einzigartigen runden Keramikpinzetten epilieren sie näher an der Haut und sorgen so für optimale Ergebnisse und mehr Sanftheit.