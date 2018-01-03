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Eingestellt
Für Beine, Körper und Gesicht
1 Zubehörteil
Kabellos und wiederaufladbar
S-förmiger Griff
Der ergonomische Griff liegt gut in der Hand, lässt sich leicht bewegen und sorgt so für maximale Kontrolle – erreichen Sie problemlos alle Körperpartien.
Unser einzigartiger Epiliererkopf besteht aus einem Keramikmaterial mit rauer Oberfläche, das selbst feine Härchen sicher erfasst.
Der besonders breite Epilierkopf erfasst mehr Haut und sorgt so mit jedem Zug für schnellere Haarentfernung.
Auszeichnungen
4.0
von 5
60
Bewertungen
83%
empfehlen dieses Produkt.
grazia
03/01/2018
Deutschland
Toll was ich wollte...
Sehr schon als Design,ist toll für ganze Korper und Gesicht. und was toll ist fur mich dass Keramikpinzetten sind und kein stahl .
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Satinelle Advanced BRE610/00 Epilierer, nass und trocken verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Satinelle Advanced BRE610/00 Epilierer, nass und trocken verfasst
LarisaD
14/06/2017
United Kingdom
Does exactly what is says on the tin
[Employee of philipsglobal] Firm grip, ease of use and I love the fact that I can use it in the shower! I also find the light useful - it really helps me to see all those stubborn short hairs :)
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Satinelle Advanced BRE610/00 Wet and Dry epilator verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Satinelle Advanced BRE610/00 Wet and Dry epilator verfasst
haos203
15/05/2017
United Kingdom
Great Product
[Employee of philipsglobal] This is my first time using an epilator and even though it is a bit painful at first - the massage head really helps to deflect the pain! After a while I totally got used to it and it is so nice to have smoother legs for longer.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Satinelle Advanced BRE610/00 Wet and Dry epilator verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Satinelle Advanced BRE610/00 Wet and Dry epilator verfasst