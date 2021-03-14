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Eingestellt

StyleCare EssentialLockenstab

BHB862/00

3.5

| (2) Bewertungen

Komplettset für volle Lockenpracht

Es war nie einfacher, wunderschöne Locken zu kreieren: Wickeln Sie die Haare einfach auf, und stylen Sie sie – schon haben Sie den lockigen Look, den Sie sich immer gewünscht haben. Die Keramikbeschichtung verleiht Ihrem Haar zusätzlichen Glanz, sodass es elastischer, glamouröser und frischer wirkt.

Alle Vorteile anzeigen

Komplettset für volle Lockenpracht

  • 16-mm-Warmluftbürste

  • 200 °C Temperatur

  • Keramikbeschichtung

16-mm-Warmluftbürste für elastische- und Korkenzieherlocken

16-mm-Warmluftbürste für elastische- und Korkenzieherlocken

Mit dem Bürstendurchmesser von 16 mm können Sie lebendige Locken und Korkenzieherlocken voller Sprungkraft für einen fröhlichen und jungen Look erzielen.

Schützende Keramikbeschichtung für ein schonendes Styling

Schützende Keramikbeschichtung für ein schonendes Styling

Die schützende Keramikbeschichtung sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und schonendes Trocknen Ihrer Haare – für weiches und glänzendes Haar.

Hohe Temperatur von 200 °C für hervorragende Ergebnisse

Hohe Temperatur von 200 °C für hervorragende Ergebnisse

Die hohe Temperatur von 200 °C garantiert ein optimales Ergebnis und sorgt für ein schonendes Trocknen Ihrer Haare.

Technische Daten

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Bewertungen

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3.5

von 5

2

Bewertungen

5
2
1

14/03/2021

Deutschland

Deutschland

Schöne Locken

Ich bin begeistert von dem Produkt, dafür dass dieser Lockenstab so günstig ist. Ich bekomme immer schöne Locken hin, auch wenn damit natürlich etwas mehr Zeit investiert werden muss, bis man mit allen Haarstränen durch ist.

Vorteile

günstig

Nachteile

zeitaufwändig

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für StyleCare Essential BHB862/00 Lockenstab verfasst

Datum der Benutzung 2020-03-14

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für StyleCare Essential BHB862/00 Lockenstab verfasst

Datum der Benutzung 2020-03-14

11/03/2023

Nederland

Nederland

Verifizierter Käufer

Apparaat moet je goed leren kennen

Het apparaat wordt binnen no time heel heet. Je moet goed opletten. Ook vind ik de klemfuctie lastig. Mijn vorige Krultang pakte precies goed. Bij deze Krultang zit je haar klemvast en kun je het eigenlijk niet laten glijden.

Nachteile

Als je niet handig bent is dit een lastig apparaat. Wordt heel snel heel heet. Je haar stoomt als je het niet snel loslaat

Diese Bewertung wurde für StyleCare Essential BHB862/00 Krultang verfasst

Datum der Benutzung 2022-02-11

Diese Bewertung wurde für StyleCare Essential BHB862/00 Krultang verfasst

Datum der Benutzung 2022-02-11

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