Für Brust, Bauch, Beine, Achselhöhlen, Rücken und Schambereich

Philips Lumea for Men wurde in Zusammenarbeit mit führenden Dermatologen für die sichere, effektive und sanfte Anwendung an den Armen, unter den Achseln, an den Schultern, am Bauch, im Schambereich (mit Ausnahme des Hodensacks), an den Beinen, an der Brust und am Rücken entwickelt.