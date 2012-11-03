Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Eingestellt
Genießen Sie Ihre Musik überall
Möchten Sie die Musiksammlung auf Ihrem tragbaren Audio-Player ohne Kopfhörer wiedergeben? Schließen Sie ihn einfach an der USB Direct-Buchse der Philips CD-Soundmachine an, und genießen Sie Ihre digitale Lieblingsmusik über die leistungsstarken Lautsprecher - jederzeit und überall.
Kompaktes Design
USB
Der MP3 Line-In-Anschluss ermöglicht die direkte Wiedergabe von MP3-Inhalten über Ihr Audiosystem. Hierzu schließen Sie einfach Ihren tragbaren MP3-Player an die integrierte MP3 Line-In-Buchse des Audiosystems an, und schon können Sie die ausgezeichnete Klangqualität bei der Wiedergabe Ihrer Lieblingsmusik vom MP3-Player genießen.
UKW/MW-Stereotuner (AM)
Anhand der Audiokomprimierung können große digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Audioqualität bis um das 10fache komprimiert werden. MP3 oder WMA sind zwei der Komprimierungsformate, mit denen Sie in die digitale Musikwelt Ihres Philips Players eintauchen können. Laden Sie Lieder als MP3- oder WMA-Datei von offiziellen Musikseiten herunter, oder erstellen Sie Ihre eigenen MP3- oder WMA-Musikdateien, indem Sie CDs in diese Formate übertragen und dann auf dem Gerät abspielen.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
3.9
von 5
10
Bewertungen
90%
empfehlen dieses Produkt.
Diane
03/11/2012
Nederland
Goede radio met geweldig geluid
DE radio voor mijn zoon en dochter gekocht voor op hun kamer. Hij geeft erg goed geluid en is ook door hen (7 jaar) zeer eenvoudig te bedienen. Een echte aanrader
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AZ382 CD-soundmachine verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AZ382 CD-soundmachine verfasst
gvdb23
21/12/2011
Nederland
Radio helemaal goed bevonden door dochter
Heb deze radio / cd speler gekocht voor dochter. Die is er helemaal gek me. Geluid is goed en bediening intuitief.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AZ382 CD-soundmachine verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AZ382 CD-soundmachine verfasst
EmDee
10/05/2012
Deutschland
Gutes Produkt zu angemessenem Preis
Ein für den Heimgebrauch hervorragend geeignetes Produkt zu einem absolut angemessenen Preis. Optimal als Zweitgerät und auch für Unterwegs.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AZ382 CD-Soundmachine verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AZ382 CD-Soundmachine verfasst