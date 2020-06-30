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CD-Soundmachine

AZ215S/12

4

| (14) Bewertungen | 86% empfehlen dieses Produkt.

Genießen Sie Ihre Musik überall

Freuen Sie sich über den hohen Bedienkomfort. Mit der kompakten und tragbaren Philips CD-Soundmachine können Sie Ihre Lieblingsmusik mit einfachen Bedienfunktionen genießen.

Alle Vorteile anzeigen

Genießen Sie Ihre Musik überall

  • Silber

  • 3 W

  • Digitaler Tuner

Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe

Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe

Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

Audioeingang für einfache Wiedergabe tragbarer Musik

Audioeingang für einfache Wiedergabe tragbarer Musik

Stellen Sie eine einfache Verbindung her, und genießen Sie Ihre gesamte Musik von tragbaren Geräten und Computern. Schließen Sie Ihr Gerät einfach an den AUDIO-Eingang (3,5 mm) Ihres Philips Systems an. Bei Computern erfolgt die Verbindung in der Regel über den Headset-Ausgang. Nach dem Herstellen der Verbindung können Sie Ihre gesamte Musiksammlung direkt über hochwertige Lautsprecher genießen. Philips liefert einfach besseren Sound.

20 CD-Titel programmierbar

Über die CD-Programmierfunktion können Sie Ihre Lieblingstitel in der gewünschten Reihenfolge wiedergeben.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.0

von 5

14

Bewertungen

86%

empfehlen dieses Produkt.

30/06/2020

United Kingdom

United Kingdom

Verifizierter Käufer

Brilliant

Because of the Phillips name and the quality and the size of the unit

Vorteile

Great reception

Nachteile

Nothing

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Diese Bewertung wurde für AZ215S CD Soundmachine verfasst

Datum der Benutzung 2019-05-30

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Datum der Benutzung 2019-05-30

21/08/2018

United Kingdom

United Kingdom

Cool little system for kids

Cheap and cheerful system, perfect for a young kid's bedroom. It's sturdy, simple to use and light. My 4 year old loves it!

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21/01/2018

United Kingdom

United Kingdom

GOOD SOUND

A GOOD SOUND FROM A GOOD MAKE BEEN LOOKING FOR A CASSETTE PLAYER FOR A WHILE. THIS ONE IS JUST THE JOB

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