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Genießen Sie Ihre Musik überall
Freuen Sie sich über den hohen Bedienkomfort. Mit der kompakten und tragbaren Philips CD-Soundmachine können Sie Ihre Lieblingsmusik mit einfachen Bedienfunktionen genießen.
Silber
3 W
Digitaler Tuner
Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.
Stellen Sie eine einfache Verbindung her, und genießen Sie Ihre gesamte Musik von tragbaren Geräten und Computern. Schließen Sie Ihr Gerät einfach an den AUDIO-Eingang (3,5 mm) Ihres Philips Systems an. Bei Computern erfolgt die Verbindung in der Regel über den Headset-Ausgang. Nach dem Herstellen der Verbindung können Sie Ihre gesamte Musiksammlung direkt über hochwertige Lautsprecher genießen. Philips liefert einfach besseren Sound.
Über die CD-Programmierfunktion können Sie Ihre Lieblingstitel in der gewünschten Reihenfolge wiedergeben.
4.0
von 5
14
Bewertungen
86%
empfehlen dieses Produkt.
Buses
30/06/2020
United Kingdom
Verifizierter Käufer
Brilliant
Because of the Phillips name and the quality and the size of the unit
Vorteile
Great reception
Nachteile
Nothing
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Diese Bewertung wurde für AZ215S CD Soundmachine verfasst
Datum der Benutzung 2019-05-30
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Datum der Benutzung 2019-05-30
Benjimax
21/08/2018
United Kingdom
Cool little system for kids
Cheap and cheerful system, perfect for a young kid's bedroom. It's sturdy, simple to use and light. My 4 year old loves it!
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ROBBY77
21/01/2018
United Kingdom
GOOD SOUND
A GOOD SOUND FROM A GOOD MAKE BEEN LOOKING FOR A CASSETTE PLAYER FOR A WHILE. THIS ONE IS JUST THE JOB
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