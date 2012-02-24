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Eingestellt

CD-Soundmachine

AZ1880/12

3.4

| (28) Bewertungen

Coole Sounds – mit Stil

Mit der Philips CD-Soundmachine können Sie Ihre digitale Musik aus Ihrem tragbaren Audio-Player befreien und in kraftvollem Sound genießen – jederzeit und überall! Mit USB Direct und der digitalen MP3-Aufnahmefunktion lassen sich Aufnahmen auf Knopfdruck und ohne PC erstellen.

Alle Vorteile anzeigen

Coole Sounds – mit Stil

  • 5 W

  • CD-Ripping

  • Digitaler Tuner

CD-Ripping für digitale MP3-Aufnahmen mit nur einem Tastendruck

CD-Ripping für digitale MP3-Aufnahmen mit nur einem Tastendruck

Schließen Sie den USB-Massenspeicher einfach an den USB-Anschluss Ihres Philips Audiosystems an, und übertragen Sie Ihre Lieblingsmusik von CD auf Ihr USB-Gerät oder Ihren MP3-Player. Ein Tastendruck genügt, kein Computer notwendig.

USB Direct für MP3/WMA-Musikwiedergabe

USB Direct für MP3/WMA-Musikwiedergabe

Schließen Sie mit dem USB Direct-Modus Ihr USB-Gerät einfach an den USB-Port Ihres Philips Geräts an, und geben Sie Ihre Digitalmusik direkt über das Philips-Gerät wieder.

Wiedergabe von MP3/WMA-CD, CD und CD-RW

Wiedergabe von MP3/WMA-CD, CD und CD-RW

Anhand der Audiokomprimierung können große digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Audioqualität bis um das 10fache komprimiert werden. MP3 oder WMA sind zwei der Komprimierungsformate, mit denen Sie in die digitale Musikwelt Ihres Philips Players eintauchen können. Laden Sie Lieder als MP3- oder WMA-Datei von offiziellen Musikseiten herunter, oder erstellen Sie Ihre eigenen MP3- oder WMA-Musikdateien, indem Sie CDs in diese Formate übertragen und dann auf dem Gerät abspielen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.4

von 5

28

Bewertungen

24/02/2012

Deutschland

Deutschland

Preis-Leistung-perfekt

Ein sehr modern gestaltetes, einfach zu bedienendes Gerät mit einwandfreiem Klang. Nach eingehender Suche und Vergleich vieler Internet-Angebote habe ich hiermit genau die richtige Wahl getroffen. Das Gerät würde ich jederzeit weiterempfehlen. Ich bin selbst, wie man auch lesen kann, sehr begeistert!

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03/04/2015

België

België

Verifizierter Käufer

Mooi design, werkt prima en heeft heel mooi en warm geluid.

Deze soundmachine, met afstandsbediening, heeft vele mogelijkheden. Toestel werkt perfect en is een echte aanrader.

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13/06/2013

Nederland

Nederland

Uitstekend toestel

Prima geluid en gebruiksgemak. Vanaf aanschaf veel plezier beleefd aan dit toestel

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