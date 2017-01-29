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AZ127/12
Genießen Sie Ihre Musik überall
Freuen Sie sich über den hohen Bedienkomfort. Mit dem eleganten tragbaren AZ127 können Sie Ihre Lieblingsmusik mit einfachen Bedienfunktionen genießen.
CD
Kassette
Dank der Funktion "Shuffle/Repeat" (Zufallswiedergabe/Wiederholen) müssen Sie Ihre Musik nie wieder ständig in derselben Reihenfolge hören. Nachdem Sie Ihre Musik auf den Player geladen haben, wählen Sie nur noch einen der zwei Modi aus und schon werden die einzelnen Titel in einer jeweils unterschiedlichen Reihenfolge wiedergegeben. Genießen Sie jedes Mal, wenn Sie den Player verwenden, ein anderes und einzigartiges Musikerlebnis.
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Über die CD-Programmierfunktion können Sie Ihre Lieblingstitel in der gewünschten Reihenfolge wiedergeben.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
3.5
von 5
17
Bewertungen
Hinnerck
29/01/2017
Deutschland
Verifizierter Käufer
Super Produkt!
Das Gerät wird für das Abspielen von 3 Fragezeichen CD's für die Kinder zum einschlafen genutzt. Erfüllt dafür alle Anforderungeb und kann super mit in den Urlaub genommen werden.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AZ127 CD-Soundmachine verfasst
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delboy 1214
17/04/2021
United Kingdom
Verifizierter Käufer
great CD and Music Cassette Player
it was really great for me to buy this CD and Cassette Player, and use it a lot. it plays all the cds, and music cassettes very well, and the sound quality is great,its very easy to use,both on mains electricity, and on batteries,and the radio is also great to listen to as well.
Vorteile
works very well
Nachteile
nothing to report
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AZ127 CD Soundmachine verfasst
Datum der Benutzung 2020-04-17
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Datum der Benutzung 2020-04-17
Jason12
27/05/2013
United Kingdom
Its perfect for what i wanted.
Its a great piece of kit , the sound is quality and its very portable which is what i needed especially with two teenagers in the house always borrowing it. Its compact and fits on the worktop with ease.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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