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CD-Soundmachine

AZ102S/12

4.1

| (7) Bewertungen | 86% empfehlen dieses Produkt.

Genießen Sie Ihre Musik überall

Freuen Sie sich über den hohen Bedienkomfort. Mit der kompakten und tragbaren Philips CD-Soundmachine können Sie Ihre Lieblingsmusik mit einfachen Bedienfunktionen genießen.

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Genießen Sie Ihre Musik überall

  • Silber

UKW/MW-Tuner für Musikgenuss beim Radiohören

UKW/MW-Tuner für Musikgenuss beim Radiohören

UKW/MW-Stereotuner (AM)

Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe

Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe

Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

CD Shuffle/Repeat für individuellen Musikgenuss

CD Shuffle/Repeat für individuellen Musikgenuss

Dank der Funktion "Shuffle/Repeat" (Zufallswiedergabe/Wiederholen) müssen Sie Ihre Musik nie wieder ständig in derselben Reihenfolge hören. Nachdem Sie Ihre Musik auf den Player geladen haben, müssen Sie nur noch einen der zwei Modi auswählen, und schon werden die einzelnen Titel in einer jeweils unterschiedlichen Reihenfolge wiedergegeben. Genießen Sie jedes Mal, wenn Sie den Player verwenden, ein anderes und einzigartiges Musikerlebnis.

Technische Daten

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4.1

von 5

7

Bewertungen

86%

empfehlen dieses Produkt.

3
2

02/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Brilliance at hand

The sound from this product is 2nd to none,all the controls have been designed to work with ease.This product has been designed so it is easy to move from room to room .A brilliant product even to use ouside,thank you Philips. M.Stewart

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06/04/2010

United Kingdom

United Kingdom

Good for audio books

Bought this for use by elderly relation with hand mobility problems. It works very well for audio books - and if the book is recorded in chapters, which equate to tracks on a music cd, then the forward and find a track button means it is easy to restart the cd at the next chapter. Not too big and easy to use. Only slight drawback no input for headphones but otherwise would recommend for value for money and overall service from Phillips

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23/06/2013

Nederland

Nederland

Een zeer goed product voor de prijs!

Goede kwaliteit en prijs verhouding! Een product waar ik zeer tevreden over ben!

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