Audio-Eingangskabel

Ein zusätzlicher Audio-Eingang ermöglicht Ihnen neben der kabellosen Option das Anschließen von externen Musikquellen an das Philips System. Schließen Sie die Lautsprecher einfach an den Audio-Eingang bzw. Audio-Ausgang oder an die Kopfhörerbuchse eines Media Players wie beispielsweise an Ihren CD/DVD-Player, Fernseher oder MP3-Player an.