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Eingestellt
AJL308/12
Sehen Sie beim Aufwachen ein Foto Ihrer Lieben
Möchten Sie nicht einmal Ihre tägliche Routine mit einem Foto Ihrer Lieben oder Ihrem Lieblingslied beim Aufwachen verschönern? Der Philips Radiowecker mit 18 cm Farbdisplay und praktischem USB-/SD-Kartensteckplatz unterstützt Sie beim richtigen Start in den Tag.
Der Philips Radiowecker verfügt über einen großen Anzeigebereich, damit Sie auch aus einer gewissen Entfernung die Anzeige des LCD-Displays, z. B. Uhrzeit und Alarmeinstellung, leicht ablesen können. Er eignet sich ideal für ältere Menschen oder für Personen mit Sehbeeinträchtigung.
Viele Wecker bieten die Möglichkeit, unterschiedliche Alarmtöne auszuwählen. Das Besondere an diesem Philips Radiowecker ist, dass er Sie mit Klängen aus der Natur, mit Radio oder mit dem üblichen Alarmton weckt. Ob Sie nun stressfrei zu den Klängen der Natur oder zu Ihrer Lieblingsmusik aufwachen möchten – dieser Radiowecker ist perfekt auf Ihre Wünsche und Anforderungen abgestimmt.
Mit beruhigender Musik entspannen oder einschlafen! Der Philips Radiowecker verfügt über verschiedene integrierte Musiktitel, die für Ihre Entspannung sorgen. Zur Wahl stehen Regenschauer, Meereswellen, Wellness-Musik und mehr.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
2.3
von 5
7
Bewertungen
Swakke62
17/05/2016
België
Eén van de betere die ik al heb gehad!
Deze zouden ze terug op de markt moeten brangen, eventueel een DAB+ uitvoering.
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Blue4719
14/10/2011
Nederland
zeer tevreden
Wij hebben twee clockradio's in ons bezit ik vindt het alleen een minpunt dat de adapters vrij snel stuk waren we hebben ze alle twee al moeten vervangen en ik vindt de adapters vrij duur het had wel iets goedkoper gekunt
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pauld
28/11/2010
België
Goed maar bij te sturen
Clock radio werkt perfect maar niet te lang. Deze van ons heeft het 2 jaar gedaan en dan plots geen geluid en later geen beeld meer. Voor een clockradio heeft dit een korte levensduur maar anderzijds veelzijdig, verschillende aangename geluiden om mee wakker te worden en 2 programma's om te wekken, super. 1 minpunt is de fotogallerij, deze kan je met een memorcard laten afspelen maar de kaart kan niet gelezen worden door de computer. De kaart wordt door het fototoestel aangemaakt en er kunnen geen foto's opgeladen worden. Blijkbaar is het toestel niet meer te verkrijgen in de handel en toestellen van de concurentie zijn meestal duurder en niet zo veelzijdig als dit toestel.
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