Sleep-Timer. Schlafen Sie mit Ihrem Lieblingssender ein

Schlafen Sie mit Ihrem Lieblings-Radiosender im Hintergrund sanft ein. Sie können den Sleep-Timer so einstellen, dass der ausgewählte Sender bis zu 2 Stunden lang von Ihrem Gerät wiedergegeben wird. Nach Ablauf der voreingestellten Zeit schaltet sich das Radio aus. So wachen Sie nie wieder mitten in der Nacht auf, weil die Musik noch läuft!