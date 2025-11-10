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Eingestellt

Digitaler Radiowecker

AJ3650/12

4.1

| (16) Bewertungen | 86% empfehlen dieses Produkt.

Projektion überall und zu jeder Zeit

Der Philips Radiowecker hat eine besonders helle Projektion am Tag und eine angenehm gedimmte Beleuchtung nachts; Uhrzeit, Datum und Animationen werden angezeigt – und dies überall. Die intelligenten Temperatursensoren zeigen zu jeder Zeit die Innen- und Außentemperatur an.

Alle Vorteile anzeigen

mit besonders heller Anzeige

Projektion überall und zu jeder Zeit

  • Extrahelle Zeitprojektion

Voller Projektionswinkel für eine perfekte Lesbarkeit aus jeder Position

0

Anzeige der Zeit, des Datums, der Temperatur und von Animationen

0

Steuerung der Projektionshelligkeit für eine angenehme Lesbarkeit

0

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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4.1

von 5

16

Bewertungen

86%

empfehlen dieses Produkt.

3

10/11/2025

France

France

Pièce detachee

Très bon produit, ou peut on retrouver des pièces de rechange notamment la base ext qui fournissait la température ext? Merci

Diese Bewertung wurde für AJ3650 Radio réveil avec tuner numérique verfasst

Datum der Benutzung 2023-11-10

Diese Bewertung wurde für AJ3650 Radio réveil avec tuner numérique verfasst

Datum der Benutzung 2023-11-10

17/09/2019

France

France

Très dommage que cet excellent radio réveil ne soit plus commercialisé

Radio réveil présentant toutes les caractéristiques d’un outil quotidien très sympa même si c’est pour se réveiller : températures intérieure et extérieure pour se mettre en condition, défilement au plafond sur couleur rouge pas agressive, 2 alarmes programmables, petit pour la discrétion aussi

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Diese Bewertung wurde für AJ3650 Radio réveil avec tuner numérique verfasst

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27/02/2017

España

España

muy bueno

perfecta visibilidad en la proyeccion de los datos en la pared y agradable sonido

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Diese Bewertung wurde für AJ3650 Radio reloj con sintonización digital verfasst

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