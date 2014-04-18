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Eingestellt

Radiowecker

AJ3500/12

3.8

| (21) Bewertungen

Radiowecker mit großem Display

Dank der großen LED-Zeitanzeige starten Sie mit mehr Licht in den Tag. Sobald Sie dieses Gerät anschließen, wird die Zeit automatisch gestellt, und eine Reservebatterie stellt sicher, dass Sie auch ohne Netzstrom geweckt werden. Sie können außerdem wählen, ob Sie von einem Summer oder dem Radio geweckt werden möchten.

Alle Vorteile anzeigen

Radiowecker mit großem Display

  • Großes Display

  • Analoger UKW/MW-Tuner

  • Zwei Alarme

  • Uhrzeit- und Weckzeit-Sicherung

Großes Display für einfache Ablesbarkeit

Das große Display ermöglicht eine einfache Ablesbarkeit der Bildschirminhalte. Uhrzeit und Weckzeit sind auch aus der Entfernung einfach abzulesen. Somit eignet sich das Gerät auch für ältere oder sehbehinderte Benutzer.

Lassen Sie sich von Ihrem Lieblingssender oder einem Weckton wecken

Lassen Sie sich von Ihrem Lieblingssender oder einem Weckton wecken

Wachen Sie mit Ihrem Lieblingssender auf, oder lassen Sie sich von einem Alarmton wecken. Stellen Sie einfach den Alarm Ihres Philips Radioweckers so ein, dass er Sie mit dem zuletzt wiedergegebenen Radiosender oder mit einem Alarmton weckt. Der Philips Radiowecker schaltet sich zur angegebenen Weckzeit ein und aktiviert automatisch den entsprechenden Radiosender bzw. Alarmton.

MW/UKW-Stereo-Tuner

MW/UKW-Stereo-Tuner

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.8

von 5

21

Bewertungen

18/04/2014

Deutschland

Deutschland

Dieses Produkt entspricht voll meinen Erwartungen

Der Klang ist hervorragend und alle Einstellungen lassen sich durch die übersichtlichen Anordnungen leicht vornehmen. Auch das Design passt bestens in die heutige Zeit. Philips ist ein ausgezeichnetes Gerät gelungen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AJ3500 Radiowecker verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AJ3500 Radiowecker verfasst

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

So Easy to Use and See

Wanted a clock that I could set easy and able to see at night, and the Philips Clock Radio AJ3500, big bold figures and bright, and with a battery backup, as had a few power cuts and my mains alarm clock at wrong time. Would recommend to anyone needing a alarm/radio to purchase this product

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AJ3500 Clock Radio verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AJ3500 Clock Radio verfasst

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

So Easy to Use and See

Wanted a clock that I could set easy and able to see at night, and the Philips Clock Radio AJ3500, big bold figures and bright, and with a battery backup, as had a few power cuts and my mains alarm clock at wrong time. Would recommend to anyone needing a alarm/radio to purchase this product

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AJ3500 Clock Radio verfasst

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