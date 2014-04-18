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Eingestellt
AJ3500/12
Radiowecker mit großem Display
Dank der großen LED-Zeitanzeige starten Sie mit mehr Licht in den Tag. Sobald Sie dieses Gerät anschließen, wird die Zeit automatisch gestellt, und eine Reservebatterie stellt sicher, dass Sie auch ohne Netzstrom geweckt werden. Sie können außerdem wählen, ob Sie von einem Summer oder dem Radio geweckt werden möchten.
Großes Display
Analoger UKW/MW-Tuner
Zwei Alarme
Uhrzeit- und Weckzeit-Sicherung
Das große Display ermöglicht eine einfache Ablesbarkeit der Bildschirminhalte. Uhrzeit und Weckzeit sind auch aus der Entfernung einfach abzulesen. Somit eignet sich das Gerät auch für ältere oder sehbehinderte Benutzer.
Wachen Sie mit Ihrem Lieblingssender auf, oder lassen Sie sich von einem Alarmton wecken. Stellen Sie einfach den Alarm Ihres Philips Radioweckers so ein, dass er Sie mit dem zuletzt wiedergegebenen Radiosender oder mit einem Alarmton weckt. Der Philips Radiowecker schaltet sich zur angegebenen Weckzeit ein und aktiviert automatisch den entsprechenden Radiosender bzw. Alarmton.
3.8
von 5
21
Bewertungen
DV36
18/04/2014
Deutschland
Dieses Produkt entspricht voll meinen Erwartungen
Der Klang ist hervorragend und alle Einstellungen lassen sich durch die übersichtlichen Anordnungen leicht vornehmen. Auch das Design passt bestens in die heutige Zeit. Philips ist ein ausgezeichnetes Gerät gelungen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AJ3500 Radiowecker verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AJ3500 Radiowecker verfasst
Rambo
24/07/2012
United Kingdom
So Easy to Use and See
Wanted a clock that I could set easy and able to see at night, and the Philips Clock Radio AJ3500, big bold figures and bright, and with a battery backup, as had a few power cuts and my mains alarm clock at wrong time. Would recommend to anyone needing a alarm/radio to purchase this product
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AJ3500 Clock Radio verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Rambo
24/07/2012
United Kingdom
So Easy to Use and See
Wanted a clock that I could set easy and able to see at night, and the Philips Clock Radio AJ3500, big bold figures and bright, and with a battery backup, as had a few power cuts and my mains alarm clock at wrong time. Would recommend to anyone needing a alarm/radio to purchase this product
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AJ3500 Clock Radio verfasst
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