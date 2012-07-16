ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 €

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Produktfoto von vorne
  • Produktfoto von vorne
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Produktfoto von vorne
  • Produktfoto von vorne
  • Foto des Produkts in Gebrauch

Eingestellt

Radiowecker für iPod/iPhone

AJ3270D/12

2.3

| (58) Bewertungen

Lassen Sie sich durch Ihre iPod-/iPhone-Musik aufwecken

Starten Sie mit Freude in Ihren Tag – mit Ihrer Lieblingsmusik von Ihrem iPod/iPhone. Diese kompakte Uhr spielt Inhalte von den neuesten iPod-/iPhone-Modellen ab und lädt diese auf, selbst wenn sich die Geräte in ihren Schutzhüllen befinden. Lassen Sie sich nach Belieben mit dem Radio oder einem Weckton wecken.

Alle Vorteile anzeigen

Lassen Sie sich durch Ihre iPod-/iPhone-Musik aufwecken

  • mit 30-poligem Anschluss

  • für iPod/iPhone

  • UKW, zwei Weckzeiten

  • 2 W

Digitaler UKW-Tuner mit Programmspeicher

Digitaler UKW-Tuner mit Programmspeicher

Das digitale UKW-Radio bietet Ihnen zusätzliche Musikoptionen für die Musiksammlung auf Ihrem Philips Audiosystem. Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihren Lieblingssender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.

Dockingstation für jedes iPhone-/iPod-Modell, selbst mit Hülle

Dockingstation für jedes iPhone-/iPod-Modell, selbst mit Hülle

Die clever designte federgestützte Dockingstation ist für jedes iPod-/iPhone-Modell geeignet, und es werden keine speziellen Adapter benötigt. Das Gerät funktioniert bei den meisten Modellen sogar, wenn sich das Gerät in einer Hülle befindet – Stecken Sie Ihren iPod oder Ihr iPhone ohne großes Hantieren in die Dockingstation und genießen Sie einfach Ihre Musik.

Sanfte Weckfunktion für angenehmes Aufwachen

Sanfte Weckfunktion für angenehmes Aufwachen

Starten Sie Ihren Tag auf Ihre Art und lassen Sie sich durch einen langsam ansteigenden Weckton sanft wecken. Ein normaler Weckton mit voreingestellter Lautstärke ist entweder zu leise oder viel zu laut. Lassen Sie sich von Ihrer Lieblingsmusik, Ihrem Lieblingssender oder einem Summerwecker sanft wecken. Die Lautstärke des Wecktons steigt langsam an und weckt Sie auf die sanfte Art.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

2.3

von 5

58

Bewertungen

16/07/2012

France

France

le top de la simplicite d'utilisation

simplicité d'utilisation, excellent son, compact on peut meme utiliser l'iphone avec sa coque de protection Tiens peu de place idéal pour emmener en voyage la qualité philips!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AJ3270D Radio-réveil pour iPod/iPhone verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AJ3270D Radio-réveil pour iPod/iPhone verfasst

20/05/2012

Nederland

Nederland

Uitstekend

Een strak vormgegeven klokradio. Prima geluidskwaliteit. Grote, heldere cijfers in een rustige kleur. Handige koppeling met externe geluidsdrager.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AJ3270D Klokradio voor iPod/iPhone verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AJ3270D Klokradio voor iPod/iPhone verfasst

05/11/2015

Nederland

Nederland

Verifizierter Käufer

Prima product

Het is een mooi geluid en een prettige klok. Het enige vervelende is dat wij niet goed de zenders kunnen vinden om in testellen. Is een beetje lastig zoeken.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AJ3270D Klokradio voor iPod/iPhone verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AJ3270D Klokradio voor iPod/iPhone verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte gerne Werbemitteilungen – basierend auf meinen Interessen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Veranstaltungen und Werbeaktionen erhalten. Ich kann diese jederzeit einfach wieder abbestellen!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.