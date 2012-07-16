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Eingestellt
AJ3270D/12
Lassen Sie sich durch Ihre iPod-/iPhone-Musik aufwecken
Starten Sie mit Freude in Ihren Tag – mit Ihrer Lieblingsmusik von Ihrem iPod/iPhone. Diese kompakte Uhr spielt Inhalte von den neuesten iPod-/iPhone-Modellen ab und lädt diese auf, selbst wenn sich die Geräte in ihren Schutzhüllen befinden. Lassen Sie sich nach Belieben mit dem Radio oder einem Weckton wecken.
mit 30-poligem Anschluss
für iPod/iPhone
UKW, zwei Weckzeiten
2 W
Das digitale UKW-Radio bietet Ihnen zusätzliche Musikoptionen für die Musiksammlung auf Ihrem Philips Audiosystem. Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihren Lieblingssender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.
Die clever designte federgestützte Dockingstation ist für jedes iPod-/iPhone-Modell geeignet, und es werden keine speziellen Adapter benötigt. Das Gerät funktioniert bei den meisten Modellen sogar, wenn sich das Gerät in einer Hülle befindet – Stecken Sie Ihren iPod oder Ihr iPhone ohne großes Hantieren in die Dockingstation und genießen Sie einfach Ihre Musik.
Starten Sie Ihren Tag auf Ihre Art und lassen Sie sich durch einen langsam ansteigenden Weckton sanft wecken. Ein normaler Weckton mit voreingestellter Lautstärke ist entweder zu leise oder viel zu laut. Lassen Sie sich von Ihrer Lieblingsmusik, Ihrem Lieblingssender oder einem Summerwecker sanft wecken. Die Lautstärke des Wecktons steigt langsam an und weckt Sie auf die sanfte Art.
2.3
von 5
58
Bewertungen
snoopyplouf59
16/07/2012
France
le top de la simplicite d'utilisation
simplicité d'utilisation, excellent son, compact on peut meme utiliser l'iphone avec sa coque de protection Tiens peu de place idéal pour emmener en voyage la qualité philips!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AJ3270D Radio-réveil pour iPod/iPhone verfasst
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Arrow54
20/05/2012
Nederland
Uitstekend
Een strak vormgegeven klokradio. Prima geluidskwaliteit. Grote, heldere cijfers in een rustige kleur. Handige koppeling met externe geluidsdrager.
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Diese Bewertung wurde für AJ3270D Klokradio voor iPod/iPhone verfasst
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laurina68
05/11/2015
Nederland
Verifizierter Käufer
Prima product
Het is een mooi geluid en een prettige klok. Het enige vervelende is dat wij niet goed de zenders kunnen vinden om in testellen. Is een beetje lastig zoeken.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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