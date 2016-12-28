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Eingestellt
AJ3200/12
Mit UKW-Radio und vollständig aufgeladenem Smartphone aufwachen
Der Philips AJ3200 Radiowecker lädt jedes beliebige Smartphone, iPhone oder Android-Handy auf, während Sie schlafen. Die flexible Halterung passt perfekt in jede Telefonbuchse. Wachen Sie zu Ihrem Lieblingsradiosender auf, und fangen Sie Ihren Tag vollständig aufgeladen an.
Universal-Aufladung
Digitaler UKW-Tuner
Zwei Alarme
Uhrzeit- und Weckzeit-Sicherung
Kein Kabelgewirr mehr auf Ihrem Nachttisch. Dieser Radiowecker verfügt über drei austauschbare Basisstationen zum Aufladen Ihres iPhones, Android- oder anderen Smartphones. Verwenden Sie das Apple-Lightning- oder 30-polige Ladekabel mit der richtigen Basisstation für Ihr iPhone und/oder die im Lieferumfang enthaltene microUSB-Basisstation für Android- und andere Smartphones. Nachdem Sie das Kabel und die Basisstation verbunden haben, setzten Sie Ihr Smartphone ein, und laden Sie sofort los. Alle Kabel sind dabei ordentlich verstaut.
Wachen Sie mit Ihrem Lieblingssender auf, oder lassen Sie sich von einem Alarmton wecken. Stellen Sie einfach den Alarm Ihres Philips Radioweckers so ein, dass er Sie mit dem zuletzt wiedergegebenen Radiosender oder mit einem Alarmton weckt. Der Philips Radiowecker schaltet sich zur angegebenen Weckzeit ein und aktiviert automatisch den entsprechenden Radiosender bzw. Alarmton.
Damit Sie nicht verschlafen, ist der Philips Radiowecker mit einer Schlummerfunktion ausgerüstet. Wenn Sie beim Weckerklingeln entscheiden, noch ein paar Minuten weiterschlafen zu wollen, drücken Sie einfach die Taste zum Wiederholen des Alarms. Neun Minuten später klingelt der Wecker dann erneut. Sie können die Wiederholungstaste beliebig oft drücken, bis Sie sich zum Aufstehen entschließen und den Alarm ganz ausschalten.
2.1
von 5
64
Bewertungen
Markje73
28/12/2016
Nederland
Prima
Ik bezit de wekkerradio nu 5 dagen,en ik ben er zeer tevreden mee.het geluid van de radio is goed en het display vind ik niet te fel.ik ben er zeer blij mee!!
Diese Bewertung wurde für AJ3200 Klokradio verfasst
Diese Bewertung wurde für AJ3200 Klokradio verfasst
EricM
12/08/2016
France
Verifizierter Käufer
Un bon petit radio réveil avec supports de charge
c'est un bon petit radio réveil vraiment pas cher, tout simple, qui sert aussi de support de charge. Attention, ne vous attendez pas à lire votre musique avec, il est destiné à recharger votre mobile, rien de plus. Il y a deux alarmes réglables sur Radio ou Sonnerie Le + : connecté sur secteur, pas de piles polluantes, mais ceci dit, il y a des piles de sauvegarde, donc pas de panne de réveil Je recommande pour un usage quotidien
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AJ3200 Radio-réveil verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AJ3200 Radio-réveil verfasst
BoBo
16/02/2015
Deutschland
Beschreibung
Produkt ist gut. Einzig die Ziffernbeleuchtung ist zu hell.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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