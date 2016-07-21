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Eingestellt

Digitaler Radiowecker

AJ3116/12

2.6

| (16) Bewertungen

Beginnen Sie den Tag auf Ihre Art!

Dieser schicke Philips Radiowecker sieht gut aus und weckt Sie pünktlich. Er verfügt über ein integriertes UKW-Radio, wodurch Sie die freie Wahl haben: Sie können sich von Ihrem Lieblingssender oder einem Summton wecken lassen.

Alle Vorteile anzeigen

Weckfunktion mit Radio oder Alarmton

Beginnen Sie den Tag auf Ihre Art!

  • Digitaler UKW-Tuner

  • Zwei Alarme

  • Uhrzeit- und Weckzeit-Sicherung

Sanfte Weckfunktion für angenehmes Aufwachen

Starten Sie Ihren Tag auf Ihre Art und lassen Sie sich durch einen langsam ansteigenden Weckton sanft wecken. Ein normaler Weckton mit voreingestellter Lautstärke ist entweder zu leise oder viel zu laut. Lassen Sie sich von Ihrer Lieblingsmusik, Ihrem Lieblingssender oder einem Summerwecker sanft wecken. Die Lautstärke des Wecktons steigt langsam an und weckt Sie auf die sanfte Art.

Batterie für die Uhrzeit-Sicherung bei Stromausfall

Sleep-Timer – Ihre Lieblingsmusik als Einschlafhilfe

Sleep-Timer – Ihre Lieblingsmusik als Einschlafhilfe

Mit dem Sleep-Timer können Sie festlegen, wie lange Sie vor dem Einschlafen noch Musik oder Radio hören möchten. Stellen Sie einfach eine Zeit ein (bis 1 Std.), und wählen Sie den Sender aus, den Sie zum Einschlafen hören möchten. Das Philips Radio spielt bis zum gewünschten Zeitpunkt weiter und wechselt anschließend automatisch in den stromsparenden und leisen Standby-Modus. Mit dem Sleep-Timer können Sie sanft zu den Klängen Ihres Lieblings-Radio-DJs entschlummern, ohne Schäfchen zu zählen oder sich Gedanken über Energieverschwendung zu machen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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2.6

von 5

16

Bewertungen

21/07/2016

España

España

Verifizierter Käufer

Cumple perfectamente con lo que buscaba

Fácil de usar, cumple perfectamente con la función de despertar. Tiene una buena sintonización y un sonido nítido. Sólo cambiaría el que el volumen de la radio subiese más despacio en la función despertador. Y como posible mejora, añadir banda AM.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AJ3116 Radio reloj con sintonización digital verfasst

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30/04/2018

Portugal

Portugal

O produto apresenta boa fiabilidade e boas características de funcionamento.

Tem como contra, no meu entender, o design pelo que este deveria ser revisto.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AJ3116 Rádio relógio com sintonização digital verfasst

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02/01/2018

France

France

Verifizierter Käufer

excellent radio reveil

Pour un premier modèle, celui-ci est simple et facile à l'utilisé. Fréquence radio digitale est une bonne idée. Inconvénient: Impossibilité de mémoriser des stations radio.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AJ3116 Radio réveil avec tuner numérique verfasst

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