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Eingestellt
AJ2000/12
Aufwachen
Stehen Sie mit Ihren Lieblingsradiosendern oder -wecktönen auf. Bei diesem eleganten Philips Radiowecker AJ2000 mit verspiegeltem Display können Sie zwei Weckzeiten einstellen, sodass Sie und Ihr Partner zu unterschiedlichen Zeiten aufstehen können. Stehen Sie jeden Tag mit einem Lächeln auf den Lippen auf.
Verspiegeltes Display
Digitaler UKW-Tuner
Zwei Alarme
Starten Sie Ihren Tag auf Ihre Art und lassen Sie sich durch einen langsam ansteigenden Weckton sanft wecken. Ein normaler Weckton mit voreingestellter Lautstärke ist entweder zu leise oder viel zu laut. Lassen Sie sich von Ihrer Lieblingsmusik, Ihrem Lieblingssender oder einem Summerwecker sanft wecken. Die Lautstärke des Wecktons steigt langsam an und weckt Sie auf die sanfte Art.
Durch den integrierten UKW-Tuner kommen Sie jeden Tag in den Genuss Ihrer Lieblingstitel, und Sie können die Nachrichten Ihres Radiosenders anhören. Stellen Sie einfach den Radiosender ein, den Sie hören möchten.
2.7
von 5
59
Bewertungen
GerryA
30/09/2017
Deutschland
Haben SIE Geld zu verschenken?
Schlichtes Design beinhaltet toll Technik. Die große Zeitanzeige läst sich in mehrerer Stufen dimmen, was sehr Benutzerfreundlich ist. Toll ist auch, dass die beiden Weckzeittaster mit 1 bzw. 2 herhorstehenden Punkten gekennzeichnet sind und so auch im Dunkeln ertastet werden können.
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Arun
24/02/2018
United Kingdom
Verifizierter Käufer
Beautiful clock
[Employee of philipsglobal] An extremely well designed clock one cannot help admiring. It’s accurate and the alarm function is very good. I haven’t used the radio functions hence cannot comment on the quality of that. Overall, I am very pleased with the purchase and would have no hesitation in recommending it to friends.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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jonahbear
24/02/2018
United Kingdom
Beautiful clock
An extremely well designed clock one cannot help admiring. It’s accurate and the alarm function is very good. I haven’t used the radio functions hence cannot comment on the quality of that. Overall, I am very pleased with the purchase and would have no hesitation in recommending it to friends.
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