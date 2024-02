Netzstrom- oder Akkubetrieb für mehr Flexibilität

Nutzen Sie Netzstrom oder Akkus für optimale Flexibilität für Ihr Philips Radio. Wenn keine Steckdose in der Nähe ist oder Sie keine störenden Kabel wünschen, bedienen Sie das Gerät einfach mit Akkustrom. Für eine fortlaufende und stabile Energieversorgung schließen Sie das Gerät direkt an eine Steckdose an. Jetzt genießen Sie Ihre Musik überall und jederzeit.