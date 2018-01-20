ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 €

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Sicher fühlen und fahren dank hellerer Scheinwerfer
  • Sicher fühlen und fahren dank hellerer Scheinwerfer
  • Sicher fühlen und fahren dank hellerer Scheinwerfer
  • Sicher fühlen und fahren dank hellerer Scheinwerfer
  • Sicher fühlen und fahren dank hellerer Scheinwerfer
  • Sicher fühlen und fahren dank hellerer Scheinwerfer
  • Sicher fühlen und fahren dank hellerer Scheinwerfer
  • Sicher fühlen und fahren dank hellerer Scheinwerfer
  • Sicher fühlen und fahren dank hellerer Scheinwerfer
  • Sicher fühlen und fahren dank hellerer Scheinwerfer
  • Sicher fühlen und fahren dank hellerer Scheinwerfer
  • Sicher fühlen und fahren dank hellerer Scheinwerfer

Xenon X-tremeVision gen2Xenon-Fahrzeugscheinwerferlampe

85415XV2C1

4.5
| (2) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.
Sicher fühlen und fahren dank hellerer Scheinwerfer
Die X-tremeVision gen2 ist die neueste Entwicklung in der Xenon-Technologie und überzeugt mit einem leistungsstarken Lichtstrahl, der eine noch nie dagewesene Lichtausgabe ermöglicht. Diese herausragende Lichtleistung schafft Ihnen ein größeres Sichtfeld und sorgt somit für ein sichereres und komfortableres Fahrerlebnis.
Alle Vorteile anzeigen

Sehen Sie jede Unebenheit, jede Kurve und jedes Hindernis auf der Straße

Sicher fühlen und fahren dank hellerer Scheinwerfer

  • Lampentyp: D1S

  • 85 V, 35 W

  • Anzahl der Lampen: 1

Bessere Sicht für mehr Sicherheit und Komfort

Bessere Sicht für mehr Sicherheit und Komfort

Licht ist ein grundlegender Aspekt des Fahrerlebnisses. Schon durch die Verbesserung der Lichtqualität können Sie Unfälle vermeiden. Xenon X-tremeVision gen2 verbessert die Sichtbarkeit, sodass Sie Hindernisse und Verkehrsschilder früher erkennen und Ihre Reaktionszeit verbessern. Die spektrale Zusammensetzung des Lichts ist an die natürliche Farbenempfindlichkeit Ihres Auges angepasst. Und mit 4800 K Farbtemperatur erzeugen diese Scheinwerferlampen ein Licht, das Ihre Augen schont und Nachtfahrten sicherer und angenehmer gestaltet.

Innovative Xenon-HID-Technologie von Philips

Innovative Xenon-HID-Technologie von Philips

Xenon-HID-Lampen (High Intensity Discharge) bieten doppelt so viel Licht für sicherere Fahrten unter allen Bedingungen. Studien haben gezeigt, dass Xenon-Automobilbeleuchtung Fahrern hilft, sich auf die Straße zu konzentrieren und Hindernisse sowie Verkehrsschilder viel schneller zu unterscheiden als mit traditionellen Lampen. Wie könnte man die Dunkelheit besser besiegen, als mit intensivem, mit Tageslicht vergleichbarem Licht?

Die Fahrzeuglampen von Philips sind aus hochwertigem Quarzglas gefertigt.

Die Fahrzeuglampen von Philips sind aus hochwertigem Quarzglas gefertigt.

Das UV-Quarzglas ist fester als Hartglas und sehr widerstandsfähig gegenüber extremen Temperaturen und Vibrationen, wodurch das Explosionsrisiko eliminiert wird. Daher halten die Quarzglaslampen von Philips starken Temperaturschwankungen stand. Lampen mit UV-Quarzglas erzeugt dank des höheren Innendrucks der Lampe ein leistungsstärkeres Licht, um Ihr Fahrerlebnis zu verbessern – ganz gleich, wie dunkel die Straße vor Ihnen ist.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.5

von 5

2

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
2
1

20/01/2018

France

France

Excellent mais les toutes premières heures ne sont pas top

En fait, au moment où j'ai mis en route, j'ai été très déçu car l'éclairage était verdâtre et pas très puissant. Après quelques heures de fonctionnement, elles sont devenus blanches et puissantes. Montage sur BMW X5 F15 Xénon advanced.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Xenon X-tremeVision gen2 85415XV2C1 Lampe xénon pour éclairage automobile verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Xenon X-tremeVision gen2 85415XV2C1 Lampe xénon pour éclairage automobile verfasst

21/01/2022

Portugal

Portugal

Verifizierter Käufer

Boa luz e bom alcance. Poderia ser mais branca

Bom produto, penso que a nível de cor poderia ser mais branca com mais tonalidade azul. Lâmpada com boa intensidade de luminosidade. Deveria ser melhorado o tipo de embalagem e ter um selo de segurança.

Vorteile

Luminosidade

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Xenon X-tremeVision gen2 85415XV2C1 Lâmpada de xénon para faróis de automóveis verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Xenon X-tremeVision gen2 85415XV2C1 Lâmpada de xénon para faróis de automóveis verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.