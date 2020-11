Xenon X-tremeVision plus: für eine optimale Lichtleistung

Xenon X-tremeVision plus Lampen mit Philips Xenon-Technologie bieten ultimative Leistung. Mit ihrem längeren Lichtstrahl und bis zu 150 % mehr Sicht helfen X-tremeVision plus Lampen Ihnen, Hindernisse früher zu erkennen, damit Sie rechtzeitig reagieren können. Und dank der verbesserten peripheren Sicht nehmen Sie Gefahren am Straßenrand, wie Fußgänger oder kommende Kreuzungen, früher wahr. Diese Scheinwerferlampen erhellen jede Unebenheit, Kurve und Gefahr auf der Straße und erfüllen damit selbst die Anforderungen anspruchsvollster Fahrer und Straßenverhältnisse.