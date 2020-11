Verwaltung der Einstellungen mehrerer Monitore mit CMND & Control

Mit CMND & Control verwalten Sie ganz einfach mehrere Monitore an einem zentralen Ort. Überwachen Sie Ihre Monitore in Echtzeit, verwalten Sie Einstellungen und Software-Updates per Fernzugriff, und konfigurieren Sie mehrere Monitore gleichzeitig, wie z. B. Videowände oder Menütafeln. Nie war die Steuerung Ihres gesamten Monitorbestands so einfach.