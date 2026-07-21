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Support
5FF2CMI/00
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Unterstützt Philips PhotoFrame Compact Flash-Karten (CF) vom Typ II?
Unterstützt der Philips PhotoFrame progressive JPEG-Dateien?
Kann ich die Speicherkapazität meines digitalen Philips PhotoFrames erhöhen?
Kann ich den Philips digitalen Fotorahmen verwenden, nachdem er automatisch ausgeschaltet wurde?
Kann ich zwei Speicherkarten gleichzeitig mit meinem Philips PhotoFrame verwenden?
Nimmt der LCD-Bildschirm Schaden, wenn ich über einen längeren Zeitraum das gleiche Foto anzeige?
Automatisches Ein- und Ausschalten an meinem Philips Fotorahmen
Wie reinige ich den Bildschirm des Philips PhotoFrames?
Wie kann ich meinen Philips PhotoFrame schnell aufladen?
Prüfen Sie die Bedingungen Ihrer Garantie und beginnen Sie mit dem Austausch oder der Reparatur des Produkts