Crestron Connected-zertifizierte Systemintegration

Schließen Sie dieses Philips Professional Display an Ihr Crestron-Netzwerk an, um es vollständig per Fernbedienung über Ihren Laptop, Desktop oder Ihr Mobilgerät zu steuern. Schalten Sie das Display ein und aus, planen Sie Inhalte, verwalten Sie Einstellungen und verbinden Sie ganz einfach externe Geräte. Crestron Connected® bietet eine schnelle, zuverlässige und sichere Unternehmenslösung für die kabellose und kabelgebundene Freigabe von Inhalten von Apple-, Windows-, Android- und Linux-Geräten.