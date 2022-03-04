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Eingestellt
Ultraflacher 4K UHD-LED-Fernseher powered by Android TV
Die wunderschön gefertigte Philips 6500-Serie ist auf dem Markt. Erleben Sie ihre großartige 4K Ultra-HD-Bildqualität, und betreten Sie eine Welt voller Unterhaltung mit Android TV. Der schmale Rahmen und der bogenförmige Standfuß vervollständigen den Look einer eleganten Designerausführung.
123 cm (49")
4K Ultra-HD-LED-Fernseher
Quad Core, 16 GB und erweiterbar
DVB T/T2/T2-HD/C/S/S2
Die Schönheit eines 4K Ultra HD TV zeigt sich in jedem Detail. Philips Pixel Precise Ultra HD konvertiert jedes Bild in beeindruckende UHD-Auflösung auf Ihrem Bildschirm. Genießen Sie flüssige, scharfe Bilder und hervorragende Kontraste. Erleben Sie dunklere Schwarz- und hellere Weißtöne, lebendige Farben und natürliche Hauttöne – jedes Mal und von jeder Quelle.
Der bogenförmige Standfuß von Philips wurde von der Architektur inspiriert und verfügt über ein modernes, ausgeglichenes und offenes Design. Das hochwertig, polierte Chrom-Design und der elegante Bogeneffekt verleihen jedem Zimmer einen gewissen Stil.
Gute Lautsprecher erfordern eine leistungsstarke Verarbeitungs-Engine, die die Reinheit des ursprünglichen Audio-Inhalts bewahrt. DTS Premium Sound wurde entwickelt, um die Erfahrung zu liefern, die Kunden von einer hochwertigen Soundverarbeitung erwarten: Mitreißender Surround-Sound mit tiefem, sattem Bass und kristallklare Sprachqualität, die bei maximaler Lautstärke ohne Schwankungen, Schneiden oder Verzerrungen auftritt.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
4.2
von 5
92
Bewertungen
82%
empfehlen dieses Produkt.
JohnyD
04/03/2022
Deutschland
Top Tv
Sehr gutes Bild und tolle Ambilight Funktion - empfehlenswert
Vorteile
Bild, Ton, Ambilight
Nachteile
WLAN Verbindung bricht tlw ab
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 6000 series 49PUS6561 Ultraflacher 4K Fernseher powered by Android TV™ verfasst
Datum der Benutzung 2020-03-04
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 6000 series 49PUS6561 Ultraflacher 4K Fernseher powered by Android TV™ verfasst
Datum der Benutzung 2020-03-04
06/04/2020
Deutschland
SUPER TV mit vielen Apps und leicht zu bedienen
SUPER TV mit vielen Apps und leicht zu bedienen, tolles Bild, wechsel zu FireTV-Stick ist problemlos
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 6000 series 49PUS6561 Ultraflacher 4K Fernseher powered by Android TV™ verfasst
Datum der Benutzung 2019-04-06
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 6000 series 49PUS6561 Ultraflacher 4K Fernseher powered by Android TV™ verfasst
Datum der Benutzung 2019-04-06
Catguy3000
22/09/2019
Deutschland
Macht was er soll
Hab den TV jetzt schon eine ganze Weile und bereits öfter umgestellt und läuft tadellos. Auch als zweiten Bildschirm kann man ihn gebrauchen und Super Nintendo spielen geht auch :)
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 6000 series 55PUS6561 Ultraflacher 4K Fernseher powered by Android TV™ verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 6000 series 55PUS6561 Ultraflacher 4K Fernseher powered by Android TV™ verfasst
Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen.
EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.
Android-App-Angebote variieren je nach Land. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem lokalen Google Play Store.
Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.
Cloud-Gaming-Angebote abhängig vom Spieleanbieter.
Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.
(Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.
Google Cast-Funktion ist abhängig von Google Cast-fähigen Apps und Geräten. Weitere Informationen finden Sie auf der Google Cast-Produktseite.
Die Philips TV Remote App und ihre Funktionen können je nach Fernsehermodell, Anbieter und Land sowie je nach mobilem Gerät und Betriebssystem abweichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/TVRemoteapp.
Das Angebot für Smart TV-Apps variiert je nach Modell und Land. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/smarttv.
USB-Aufnahme nur für digitale Sender. Aufnahmen können durch Kopierschutz (CI+) eingeschränkt sein. Es können länder- und senderspezifische Einschränkungen gelten.