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Eingestellt
47PFK5199/12
Full HD LED TV
Ihre ganze Familie wird das kristallklare Bild des Philips Full HD LED TV der 5200er Serie genießen. Wir haben ein modernes rahmenloses Design mit Ambilight kombiniert, um Ihr Fernseherlebnis zu intensivieren.
119 cm (47")
Full HD LED TV
DVB-T/C/S/S2
Für natürliche Bilder aus jeder Quelle hat Philips Digital Crystal Clear entwickelt. Ob Sie nun Ihre Lieblings-Seifenoper genießen, die Nachrichten verfolgen oder Videos mit Freunden schauen – alle Inhalte werden mit optimalem Kontrast, brillanten Farben und hoher Schärfe wiedergegeben.
Schlank. Minimalistisch. Dezent. Dieses rahmenlose Design besteht aus hochwertigem Glas mit einem ultradünnen Aluminiumrand, damit Sie maximalen Fernsehgenuss erleben.
Nichts ist aufregender als der Adrenalinrausch bei Spielen, rasanten Sportveranstaltungen oder Actionfilmen. Deshalb verfügt dieser Philips Fernseher über 100 Hz Perfect Motion Rate. Erleben Sie fließende Bilder, bei denen Ihr Atem stockt, nicht aber Ihr Bild.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
2.0
von 5
4
Bewertungen
TTBerlin
03/12/2016
Deutschland
Kein SmartTV aber dennoch super!
Funktioniert einwandfrei, super Bild, super Ton, aber leider zu wenig Anschlüsse vorhanden. Das Ambilight ist auch sehr gut!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 5000 series 47PFK5199 Full HD LED TV verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 5000 series 47PFK5199 Full HD LED TV verfasst
meniqo91
26/12/2019
Deutschland
Leider sehr schlecht!
Ich habe das Produkt gekauft weil er relativ viel Zoll damals hatte und sehr günstig war. Der Sound ist katastrophal und das Switchen zwischen Kanälen ist einfach unglaublich langsam.
Diese Bewertung wurde für 5000 series 47PFK5199 Full HD LED TV verfasst
Datum der Benutzung 2017-12-26
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Datum der Benutzung 2017-12-26
meniqo
10/12/2016
Österreich
Schönes Design aber Langsam
Der TV ist sehr flach und hat ein schönes Design. Bild & Ton sind ok, nicht mehr und nicht weniger. Ärgerlich ist allerdings das Menü. Unfassbar wie langsam man sich zwischen Sender bewegt.
Diese Bewertung wurde für 5000 series 47PFK5199 Full HD LED TV verfasst
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Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen.
Softwareaktualisierung für Pause TV und USB-Aufnahme erforderlich. Besuchen Sie für weitere Informationen zur Softwareaktualisierung www.philips.com/tv, und klicken Sie auf "Support".
Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.
Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.
EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.
(Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.