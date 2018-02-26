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Eingestellt

4100 seriesUltraflacher Full-HD-LED-Fernseher

43PFT4112/12

4.3

| (6) Bewertungen | 83% empfehlen dieses Produkt.

Flacher Full-HD-LED-Fernseher

Stylisch und leistungsstark: Die Philips 4100 Serie mit Digital Crystal Clear verfügt über eine kontrastreiche Full HD-Bildqualität und klaren Sound. Dieses benutzerfreundliche Modell macht es Ihnen einfach, ganz entspannt die Füße hochzulegen.

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TV brand claim gold

99,91 % der Menschen, die Ambilight TV ausprobieren, möchten ihn nie wieder zurückgeben. 1

mit Digital Crystal Clear

Flacher Full-HD-LED-Fernseher

  • 108 cm (43")

  • Full-HD-LED-Fernseher

  • DVB-T/T2/C

Der schlanke, präzisierte Standfuß vermittelt ein Gefühl von Leichtigkeit

Bei der Entwicklung eines neuen Fernsehers zieht unserer Team jeden Aspekt in Betracht: von der Technologie bis hin zum Design. Unsere neuen Kantenfüße wurden entwickelt, damit unter Ihrem Fernseher dort Platz entsteht, wo traditionelle Standfüße normalerweise stehen. So wird ein noch intensiveres Fernseherlebnis geschaffen. Der Effekt? Ein Fernseher, der souverän die Zukunft willkommen heißt.

Digital Crystal Clear: Präzision, die Sie teilen möchten

Für natürliche Bilder aus jeder Quelle hat Philips Digital Crystal Clear entwickelt. Ob Sie nun Ihre Lieblingssendungen oder -filme genießen, die Nachrichten verfolgen oder einen Videoabend mit Freunden veranstalten – alle Inhalte werden mit optimalem Kontrast, brillanten Farben und hoher Schärfe wiedergegeben.

Full HD LED TV – brillante LED-Bilder mit beeindruckenden Kontrasten

Die Bildqualität macht den Unterschied. Normale HDTVs liefern Qualität, aber Sie erwarten mehr. Stellen Sie sich gestochen scharfe Details in Kombination mit hoher Helligkeit, unglaublichem Kontrast und realistische Farben für ein lebensechtes Bild vor.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.3

von 5

6

Bewertungen

83%

empfehlen dieses Produkt.

3
1

26/02/2018

España

España

calidad precio, no puede ser mejor

calidad precio de lo mejor que hay el mercado, siempre he utilizado philips en los monitores de casa y nunca me han defraudado. sin smart tv, pero para este precio, no se puede pedir mas. es normal. con cualquier smart tb box de android externo se sale del paso. gracias philips!

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Diese Bewertung wurde für 4100 series 43PFT4112 Televisor LED Full HD ultraplano verfasst

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06/01/2018

España

España

Si buscáis algo bueno, bonito y barato lo habéis encontrado

Lo compramos en MediaMarkt super barato y me parece de muy buena calidad y además se ve genial. Todos los vídeos que he reproducido en su usb hasta el momento no he tenido problemas de codec ni formatos. El diseño es muy bonito y fino. Y el audio muy potente. La verdad no esperaba tanto por tan poco. Solo le falta el Smart Tv pero por este precio no se puede pedir más. Recomendado 100÷

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Diese Bewertung wurde für 4100 series 43PFT4112 Televisor LED Full HD ultraplano verfasst

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09/11/2017

France

France

vraiment content de mon achat

Produit commander hier et reçu aujourd'hui, aucun regret, très facile d'utilisation et superbe image.

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Diese Bewertung wurde für 4100 series 43PFT4112 Téléviseur LED ultra-plat Full HD verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen. 

  1. EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.

  2. Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.

  3. Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.

  4. (Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.

  5. Einige Komponenten dieses Fernsehers, bei denen technologisch keine Alternative besteht, enthalten Blei. Dies entspricht der geltenden Ausnahmeregelung der RoHS-Richtlinie.