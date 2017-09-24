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Eingestellt
40PFK4200/12
Flacher Full HD LED TV
Der richtige Fernseher für heute und morgen: flacher Philips Full HD LED TV der 4200er Serie mit Digital Crystal Clear. Genießen Sie lebhafte Bilder, klaren Sound und alle Funktionen, die Sie benötigen, z. B. praktische weitere USB- und HDMI-Anschlüsse, für ein echtes Fernseherlebnis zu Hause.
102 cm (40")
Full HD LED TV
DVB-T/C/S/S2
Traditionelle Fernseher verfügen über einen Rahmen, der den Fernseher wie ein Bilderrahmen einfasst. Unser ultraschmaler Rahmen ist modern und dünn, damit Sie mehr Bild genießen können.
Vermeiden Sie Kabelsalat mit einem einzelnen HDMI-Kabel zur Übertragung von Audio- und Videosignalen von Ihren Geräten auf Ihren Fernseher. HDMI verwendet unkomprimierte Signale für eine optimale Qualität von der Quelle bis zum Bildschirm. In Kombination mit Philips EasyLink benötigen Sie nur noch eine Fernbedienung für Fernseher, DVD-, Blu-ray-Player, Set-Top-Box oder Home Entertainment-System.
Gemeinsam genießen. Verbinden Sie Ihren USB-Speicherstick, Ihre Digitalkamera, Ihren MP3-Player oder andere Multimediageräte mit dem USB-Anschluss Ihres Fernsehers, um Fotos, Videos und Musik bequem über den benutzerfreundlichen Bildschirm-Browser zu genießen.
3.3
von 5
3
Bewertungen
Icke36
24/09/2017
Deutschland
Sehr gutes Preis-/ Leistungsverhältnis
In der Anschaffung ist dieses Gerät auch für geringer Verdienende erschwinglich. Die Bildqualität finde ich für diese Preisklasse sehr gut.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 4000 series 40PFK4200 Flacher Full HD LED TV verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 4000 series 40PFK4200 Flacher Full HD LED TV verfasst
Karl34
17/05/2016
Deutschland
Verifizierter Käufer
Mittlere Eigenschaften, Keine erschöpfende Bedienungsanleitung.
Kein analoger Audio-Ausgang (außer Kopfhörer) mehr vorhanden zum Anschluß älterer Verstärkeranlagen. Dadurch Zusatzkosten für Adapter.
Diese Bewertung wurde für 4000 series 40PFK4200 Flacher Full HD LED TV verfasst
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Jackie8987
31/07/2016
Deutschland
Leider keine Empfehlung
Das Produkt ist nicht ausgereift und ich kann keinerlei positiver Bewertungen nachvollziehen.
Diese Bewertung wurde für 4000 series 40PFK4200 Flacher Full HD LED TV verfasst
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Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen.
EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.
Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.
Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.
(Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.