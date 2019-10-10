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Eingestellt
349P7FUBEB/00
Vereinfachen Sie Ihre Verbindungen
Sehen und schaffen Sie mehr mit dem geschwungenen Philips Brilliance 86,36 cm (34") Ultra-Breitbild-Monitor. Mit dem kristallklaren geschwungenen Quad HD-Breitbild-Display stehen Sie im Mittelpunkt. All-in-One-USB-C-Anschluss und höhenverstellbare Standhalterung sorgen für beste Anpassung.
P-Line
86,36 cm (34")
3.440 x 1.440 (WQHD)
Die Ultra Wide Color Technologie bietet ein breiteres Farbspektrum für ein brillanteres Bild. Der Farbumfang von Ultra Wide Color produziert natürlichere Grüntöne, lebendigere Rottöne und tiefere Blautöne. Bringen Sie mit der Ultra Wide Color Technologie mehr Leben in Unterhaltungsmedien, Bilder und sogar in Ihr produktives Arbeiten.
Das neue USB 3.1-Kabel vom Typ C mit einem schlanken und drehbaren Stecker bietet eine einfache Ein-Kabel-Kopplung. Mit USB 3.1 erreichen Sie die schnellsten Geschwindigkeiten, 20 Mal schneller als mit USB 2.0 für blitzschnelle Datenübertragung zwischen Festplatte und PC. Vereinfachen Sie das Anschließen, indem Sie alle Peripheriegeräte an Ihren Monitor als Dockingstation mit einem Kabel zu Ihrem Notebook anschließen, einschließlich hochauflösendem Videoausgang von Ihrem PC zum Monitor. Außerdem ermöglicht Ihnen USB-C, Ihr Notebook ohne weiteres Stromkabel mit Strom vom Monitor zu betreiben und aufzuladen.
Diese hochmodernen Philips Monitore bieten kristallklare Vierfach-HD-UltraWide-Bilder mit 3.440 x 1.440 Pixeln. Dank der Hochleistungsanzeigen mit einer hohen Pixeldichte und 178/178 breiten Betrachtungswinkeln erwecken diese neuen Monitore Ihre Bilder und Grafiken zum Leben. Das UltraWide-Bildformat 21:9 ermöglicht höhere Produktivität mit mehr Platz für die gleichzeitige Anzeige nebeneinander und mehr sichtbare Tabellenspalten. Egal, ob Sie hohe Ansprüche an detaillierte Daten für professionelle CAD-CAM-Lösungen stellen oder mit riesigen Tabellenkalkulationen arbeiten, Monitore von Philips liefern stets kristallklare Bilder.
3.8
von 5
4
Bewertungen
löwe
10/10/2019
Suisse
Stark
Überwältigende Auflösung. Monitor lässt sich nahezu um 180 grad drehen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Brilliance 349P7FUBEB UltraWide-Display: geschwungen, USB-C-Dockingstation verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Brilliance 349P7FUBEB UltraWide-Display: geschwungen, USB-C-Dockingstation verfasst
DJOMMAD
20/07/2020
Nederland
DEZE PHILIPS CURVED MONITOR IS TOP
JUIST AANGESCHAFT EN ZEER TEVREDEN VAN? BEELD IS TOP
Nachteile
GROOT
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Brilliance 349P7FUBEB Gebogen UltraWide-scherm met USB-C-dock verfasst
Datum der Benutzung 2020-06-20
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Brilliance 349P7FUBEB Gebogen UltraWide-scherm met USB-C-dock verfasst
Datum der Benutzung 2020-06-20
24/04/2020
Danmark
Verifizierter Käufer
Fin monitor til hjemme arbejde
Monitorer fungerer fint til hjemme arbejde, men er måske en smule mat i farverne ved sammenligning med det 4K display der er på den anvendte laptop. USB-C dock er ikke anvendelig hvis en kablet netværksforbindelse er påkrævet, hvilket er tilfældet på mange laptops der kun har en enkelt USB-C - Thunderbolt port. Har man brug for en rigtig dock funktion med netværk skal man vælge en anden model.
Vorteile
Funktionelt display
Nachteile
Dock med begrænset funktionalitet
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Brilliance 349P7FUBEB Buet og ultrabredt display med USB-C-dock verfasst
Datum der Benutzung 2019-03-24
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Brilliance 349P7FUBEB Buet og ultrabredt display med USB-C-dock verfasst
Datum der Benutzung 2019-03-24
Radius der Monitorkrümmung in Millimeter
Die maximale Auflösung funktioniert bei USB-C-, DP- oder HDMI-Eingang.
Für Videoübertragung über USB-C muss Ihr Notebook/Gerät USB-C DP Alt-Modus unterstützen
Aktivitäten wie die gemeinsame Verwendung von Bildschirmen, Online-Streaming-Video und -Audio über das Internet können Ihre Netzleistung beeinträchtigen. Audio- und Videoqualität richten sich nach Ihrer Hardware, Netzbandbreite und deren Leistung.
Für die Stromversorgungs- und Ladefunktion über USB-C muss Ihr Notebook/Gerät die USB-C-Power-Delivery-Spezifikationen unterstützen. Für weitere Informationen lesen Sie das Benutzerhandbuch Ihres Notebooks, oder wenden Sie sich an den Hersteller.
Reaktionszeitwert gleich SmartResponse
NTSC-Bereich basiert auf CIE1976
sRGB-Bereich basiert auf CIE1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle Rechte vorbehalten. AMD, das AMD Arrow Logo, AMD FreeSync™ sowie jegliche Kombinationen davon sind Marken von Advanced Micro Devices, Inc. Andere in dieser Publikation veröffentlichten Produktnamen dienen lediglich zu Identifikationszwecken und sind möglicherweise Marken der jeweiligen Firmen.
Unterstützt USB-C im Vergleich zu HDMI für PIP/PBP nicht gleichzeitig
Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.