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346P1CRH/00
Meistern Sie jede Aufgabe in einer kristallklaren Panoramablick
Das Philips Brilliance Curved WQHD-Display mit DisplayHDR 400 sorgt für gestochen scharfe, herausragende Bildqualität. USB-C und eine sichere Pop-up-Webcam mit Windows Hello ermöglichen effizienteres Arbeiten.
P-Line
86,36 cm (34")
3.440 x 1.440 (WQHD)
Diese hochmodernen Philips Monitore bieten kristallklare Vierfach-HD-UltraWide-Bilder mit 3.440 x 1.440 Pixeln. Dank der Hochleistungsanzeigen mit einer hohen Pixeldichte und 178/178 breiten Betrachtungswinkeln erwecken diese neuen Monitore Ihre Bilder und Grafiken zum Leben. Das UltraWide-Bildformat 21:9 ermöglicht höhere Produktivität mit mehr Platz für die gleichzeitige Anzeige nebeneinander und mehr sichtbare Tabellenspalten. Egal, ob Sie hohe Ansprüche an detaillierte Daten für professionelle CAD-CAM-Lösungen stellen oder mit riesigen Tabellenkalkulationen arbeiten, Monitore von Philips liefern stets kristallklare Bilder.
Mit dem ultrahochauflösenden Philips MultiView Monitor erleben Sie nun eine umfassende Konnektivität. MultiView ermöglicht zwei aktive angeschlossene Geräte und deren Anzeige, damit Sie mit mehreren Geräten, wie z. B. mit einem PC und Notebook, für komplexes Multitasking gleichzeitig arbeiten können.
Dieser Philips Monitor verfügt über eine integrierte USB-Dockingstation vom Typ C mit Stromversorgung. Der schlanke, drehbare USB-C-Stecker ermöglicht eine einfache Ein-Kabel-Kopplung. Vereinfachen Sie das Anschließen, indem Sie alle Peripheriegeräte wie Tastatur, Maus und RJ-45-Ethernet-Kabel an die Dockingstation des Monitors anschließen. Verbinden Sie einfach Ihr Notebook und diesen Monitor mit einem einzigen USB-C-Kabel für die Wiedergabe hochauflösender Videos und extrem schnelle Datenübertragung, während Sie Ihr Notebook gleichzeitig mit Strom versorgen und aufladen.
3.7
von 5
30
Bewertungen
Santio
18/10/2022
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sehr gutes, großes Bildschirm.
Höhe verstellbar, man kann auch stehen arbeiten. Sehr gute Bildqualität. Ich habe es mit meinem mac air m1 benutzt. Eine große Nachteil wäre Fressen vom Strom.
Vorteile
Sehr gute Bildqualität, Höhe ist einfach toll, drehbar
Nachteile
Stromfresser
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Monitor 346P1CRH Curved UltraWide LCD-Monitor mit USB-C-Anschluss verfasst
Datum der Benutzung 2021-09-18
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Monitor 346P1CRH Curved UltraWide LCD-Monitor mit USB-C-Anschluss verfasst
Datum der Benutzung 2021-09-18
MacBookUser
18/02/2022
Deutschland
Mit MacBook alles perfekt
Ich kann die negativen Bewertungen besonders bzgl. der USB-C Verbindung überhaupt nicht nachvollziehen. Ich habe an dem Bildschirm ein 2016er Intel MacBook Pro und inzwischen ein 2021 MacBook Pro verwendet. Habe einfach das mitgelieferte USB-C Kabel angeschlossen und kann die native Auflösung @100hz, Maus+Tastatur+Ethernet verwenden ohne das jemals der Akku runter geht. Ich ich verwende das Notebook als Softwareentwickler. Habe also regelmäßig 100% Last. Die beschrieben Probleme liegen definitiv an den verwendeten Notebooks, nicht an diesem Bildschirm.
Vorteile
KVM und PowerDelivery funktionieren einwandfrei
Nachteile
Webcam Qualität schlecht, Lichtsensor/auto. Helligkeit fehlerhaft
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Monitor 346P1CRH Curved UltraWide LCD-Monitor mit USB-C-Anschluss verfasst
Datum der Benutzung 2021-02-18
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Monitor 346P1CRH Curved UltraWide LCD-Monitor mit USB-C-Anschluss verfasst
Datum der Benutzung 2021-02-18
SoKu
25/10/2020
Deutschland
Verifizierter Käufer
Alles bestens
Ich habe keine Beanstandungen. Es ist so wie ich es erwartet hatte.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Monitor 346P1CRH Curved UltraWide LCD-Monitor mit USB-C-Anschluss verfasst
Datum der Benutzung 2019-09-25
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Monitor 346P1CRH Curved UltraWide LCD-Monitor mit USB-C-Anschluss verfasst
Datum der Benutzung 2019-09-25
Radius der Monitorkrümmung in Millimeter
Die maximale Auflösung funktioniert bei USB-C-, DP- oder HDMI-Eingang.
Wenn Ihr PC HBR3 nicht unterstützt, wechseln Sie bei der Verbindung mit USB-C die USB-Hub-Einstellung auf USB 2.0 und die Auflösung unterstützt 3.440 x 1.440 bei 100 Hz.
Reaktionszeitwert gleich SmartResponse
BT.-709-/DCI-P3-Abdeckung basierend auf CIE1976
NTSC-Bereich basiert auf CIE1976
sRGB-Bereich basiert auf CIE1931
Adobe RGB-Abdeckung basierend auf CIE1976
Wenn die Ethernet-Verbindung zu langsam erscheint, öffnen Sie das OSD-Menü und wählen Sie USB 3.0 oder eine höhere Version aus, die eine LAN-Geschwindigkeit bis 1G unterstützt.
DisplayPort-Version 1.4 ist für HDR-Inhalte
Für Videoübertragung über USB-C muss Ihr Notebook/Gerät USB-C DP Alt-Modus unterstützen
Für die Stromversorgungs- und Ladefunktion über USB-C muss Ihr Notebook/Gerät die USB-C-Power-Delivery-Spezifikationen unterstützen. Für weitere Informationen lesen Sie das Benutzerhandbuch Ihres Notebooks, oder wenden Sie sich an den Hersteller.
Maximale Anzahl externer Displays, die unterstützt werden kann: 1 bei Verwendung von USB-C, 2 bei Verwendung von DP
Die maximale Auflösung des externen Monitors hängt von der Bandbreitenbegrenzung ab.
Wenn Ihr Monitor über USB-C angeschlossen ist und der PC HBR3 unterstützt, können Sie die MST-Funktion mit einer maximalen Auflösung von 3.440 x 1.440 bei 60 Hz auf dem primären Monitor und 1.920 x 1.080 bei 60 Hz auf dem sekundären Monitor nutzen. Falls nicht, ändern Sie die USB-Einstellung des primären Monitors über OSD auf USB 2.0, um die MST-Funktion zu aktivieren.
Während MST über DP erfolgt, müssen sowohl der primäre als auch der sekundäre Monitor über die OSD-Einstellung des Monitors auf den Erweiterungsmodus über DP-Ausgang eingestellt werden und die maximale Auflösung des primären und sekundären Monitors darf nur 3.440 x 1.440 bei 60 Hz betragen.
Die EPEAT-Bewertung ist nur in Ländern gültig, in denen Philips das Produkt registriert. Besuchen Sie https://www.epeat.net/, um den Registrierungsstatus in Ihrem Land zu erfahren.
Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.
Die in dieser Broschüre aufgeführten Produkte und Zubehörteile können je nach Land und Region unterschiedlich sein.