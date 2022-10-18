Verwende den Monitor seit Monaten täglich im Home Office und dafür ist er ideal. Was ich besonders mag: + Bildqualität ohne Kompromisse, sowohl Text als auch Fotobearbeitung. Flimmerfrei, scharf, farbecht. + USB-C Docking Station für ein Notebook - ein Kabel, alles dabei + KVM-Switch zum schnellen Wechseln zwischen zwei Computern mit nur einer Tastatur & Maus - sehr praktisch! + Integrierter LAN-Anschluss wird über USB-C weitergereicht (Alleinstellungsmerkmal) + PowerSensor erkennt zuverlässig, wenn man vom Arbeitsplatz wegläuft und schaltet den Monitor ab und bei Rückkehr wieder an + Energieeffizient, besonders im Sparmodus, der auch bei Tageslicht hell genug ist + Integrierte Webcam (Windows Hello kompatibel), Audio und leistungsfähige USB-Ports + Stabiler, höhenverstellbarer Standfuss Abstriche: - Die Audioqualität ist OK, aber nicht wirklich gut - Die Webcam ist für Videokonferenzen OK, erfasst aber einen relativ weiten Winkel - Fehlendes USB-A-B Hostkabel im Lieferumfang - Patzer, wäre nicht nötig Alles in allem, es macht Spass, mit diesem Monitor zu arbeiten, ich möchte ihn nicht mehr missen und würde ihn sofort wieder kaufen.