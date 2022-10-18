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MonitorCurved UltraWide LCD-Monitor mit USB-C-Anschluss

346P1CRH/00

3.7

| (30) Bewertungen

Meistern Sie jede Aufgabe in einer kristallklaren Panoramablick

Das Philips Brilliance Curved WQHD-Display mit DisplayHDR 400 sorgt für gestochen scharfe, herausragende Bildqualität. USB-C und eine sichere Pop-up-Webcam mit Windows Hello ermöglichen effizienteres Arbeiten.

Alle Vorteile anzeigen

Meistern Sie jede Aufgabe in einer kristallklaren Panoramablick

  • P-Line

  • 86,36 cm (34")

  • 3.440 x 1.440 (WQHD)

Kristallklare Bilder mit UltraWide QHD 3.440 x 1.440 Pixel

Kristallklare Bilder mit UltraWide QHD 3.440 x 1.440 Pixel

Diese hochmodernen Philips Monitore bieten kristallklare Vierfach-HD-UltraWide-Bilder mit 3.440 x 1.440 Pixeln. Dank der Hochleistungsanzeigen mit einer hohen Pixeldichte und 178/178 breiten Betrachtungswinkeln erwecken diese neuen Monitore Ihre Bilder und Grafiken zum Leben. Das UltraWide-Bildformat 21:9 ermöglicht höhere Produktivität mit mehr Platz für die gleichzeitige Anzeige nebeneinander und mehr sichtbare Tabellenspalten. Egal, ob Sie hohe Ansprüche an detaillierte Daten für professionelle CAD-CAM-Lösungen stellen oder mit riesigen Tabellenkalkulationen arbeiten, Monitore von Philips liefern stets kristallklare Bilder.

MultiView ermöglicht zwei angeschlossene Geräte und deren Anzeige gleichzeitig

MultiView ermöglicht zwei angeschlossene Geräte und deren Anzeige gleichzeitig

Mit dem ultrahochauflösenden Philips MultiView Monitor erleben Sie nun eine umfassende Konnektivität. MultiView ermöglicht zwei aktive angeschlossene Geräte und deren Anzeige, damit Sie mit mehreren Geräten, wie z. B. mit einem PC und Notebook, für komplexes Multitasking gleichzeitig arbeiten können.

Integrierte USB-C-Dockingstation

Integrierte USB-C-Dockingstation

Dieser Philips Monitor verfügt über eine integrierte USB-Dockingstation vom Typ C mit Stromversorgung. Der schlanke, drehbare USB-C-Stecker ermöglicht eine einfache Ein-Kabel-Kopplung. Vereinfachen Sie das Anschließen, indem Sie alle Peripheriegeräte wie Tastatur, Maus und RJ-45-Ethernet-Kabel an die Dockingstation des Monitors anschließen. Verbinden Sie einfach Ihr Notebook und diesen Monitor mit einem einzigen USB-C-Kabel für die Wiedergabe hochauflösender Videos und extrem schnelle Datenübertragung, während Sie Ihr Notebook gleichzeitig mit Strom versorgen und aufladen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.7

von 5

30

Bewertungen

18/10/2022

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Sehr gutes, großes Bildschirm.

Höhe verstellbar, man kann auch stehen arbeiten. Sehr gute Bildqualität. Ich habe es mit meinem mac air m1 benutzt. Eine große Nachteil wäre Fressen vom Strom.

Vorteile

Sehr gute Bildqualität, Höhe ist einfach toll, drehbar

Nachteile

Stromfresser

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Monitor 346P1CRH Curved UltraWide LCD-Monitor mit USB-C-Anschluss verfasst

Datum der Benutzung 2021-09-18

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Monitor 346P1CRH Curved UltraWide LCD-Monitor mit USB-C-Anschluss verfasst

Datum der Benutzung 2021-09-18

18/02/2022

Deutschland

Deutschland

Mit MacBook alles perfekt

Ich kann die negativen Bewertungen besonders bzgl. der USB-C Verbindung überhaupt nicht nachvollziehen. Ich habe an dem Bildschirm ein 2016er Intel MacBook Pro und inzwischen ein 2021 MacBook Pro verwendet. Habe einfach das mitgelieferte USB-C Kabel angeschlossen und kann die native Auflösung @100hz, Maus+Tastatur+Ethernet verwenden ohne das jemals der Akku runter geht. Ich ich verwende das Notebook als Softwareentwickler. Habe also regelmäßig 100% Last. Die beschrieben Probleme liegen definitiv an den verwendeten Notebooks, nicht an diesem Bildschirm.

Vorteile

KVM und PowerDelivery funktionieren einwandfrei

Nachteile

Webcam Qualität schlecht, Lichtsensor/auto. Helligkeit fehlerhaft

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Monitor 346P1CRH Curved UltraWide LCD-Monitor mit USB-C-Anschluss verfasst

Datum der Benutzung 2021-02-18

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Monitor 346P1CRH Curved UltraWide LCD-Monitor mit USB-C-Anschluss verfasst

Datum der Benutzung 2021-02-18

25/10/2020

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Alles bestens

Ich habe keine Beanstandungen. Es ist so wie ich es erwartet hatte.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Monitor 346P1CRH Curved UltraWide LCD-Monitor mit USB-C-Anschluss verfasst

Datum der Benutzung 2019-09-25

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Monitor 346P1CRH Curved UltraWide LCD-Monitor mit USB-C-Anschluss verfasst

Datum der Benutzung 2019-09-25

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Haftungsausschlüsse

  1. Radius der Monitorkrümmung in Millimeter

  2. Die maximale Auflösung funktioniert bei USB-C-, DP- oder HDMI-Eingang.

  3. Wenn Ihr PC HBR3 nicht unterstützt, wechseln Sie bei der Verbindung mit USB-C die USB-Hub-Einstellung auf USB 2.0 und die Auflösung unterstützt 3.440 x 1.440 bei 100 Hz.

  4. Reaktionszeitwert gleich SmartResponse

  5. BT.-709-/DCI-P3-Abdeckung basierend auf CIE1976

  6. NTSC-Bereich basiert auf CIE1976

  7. sRGB-Bereich basiert auf CIE1931

  8. Adobe RGB-Abdeckung basierend auf CIE1976

  9. Wenn die Ethernet-Verbindung zu langsam erscheint, öffnen Sie das OSD-Menü und wählen Sie USB 3.0 oder eine höhere Version aus, die eine LAN-Geschwindigkeit bis 1G unterstützt.

  10. DisplayPort-Version 1.4 ist für HDR-Inhalte

  11. Für Videoübertragung über USB-C muss Ihr Notebook/Gerät USB-C DP Alt-Modus unterstützen

  12. Für die Stromversorgungs- und Ladefunktion über USB-C muss Ihr Notebook/Gerät die USB-C-Power-Delivery-Spezifikationen unterstützen. Für weitere Informationen lesen Sie das Benutzerhandbuch Ihres Notebooks, oder wenden Sie sich an den Hersteller.

  13. Maximale Anzahl externer Displays, die unterstützt werden kann: 1 bei Verwendung von USB-C, 2 bei Verwendung von DP

  14. Die maximale Auflösung des externen Monitors hängt von der Bandbreitenbegrenzung ab.

  15. Wenn Ihr Monitor über USB-C angeschlossen ist und der PC HBR3 unterstützt, können Sie die MST-Funktion mit einer maximalen Auflösung von 3.440 x 1.440 bei 60 Hz auf dem primären Monitor und 1.920 x 1.080 bei 60 Hz auf dem sekundären Monitor nutzen. Falls nicht, ändern Sie die USB-Einstellung des primären Monitors über OSD auf USB 2.0, um die MST-Funktion zu aktivieren.

  16. Während MST über DP erfolgt, müssen sowohl der primäre als auch der sekundäre Monitor über die OSD-Einstellung des Monitors auf den Erweiterungsmodus über DP-Ausgang eingestellt werden und die maximale Auflösung des primären und sekundären Monitors darf nur 3.440 x 1.440 bei 60 Hz betragen.

  17. Die EPEAT-Bewertung ist nur in Ländern gültig, in denen Philips das Produkt registriert. Besuchen Sie https://www.epeat.net/, um den Registrierungsstatus in Ihrem Land zu erfahren.

  18. Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.

  19. Die in dieser Broschüre aufgeführten Produkte und Zubehörteile können je nach Land und Region unterschiedlich sein.