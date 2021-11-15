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Eingestellt
32PHS5525/12
Tragbar. Erschwinglich.
Sie suchen nach einem Fernseher, der gut aber nicht zu ausgefallen ist? Dieser kompakte und erschwingliche LED TV bietet alles, was Sie brauchen – und nichts, was Sie nicht brauchen. Pixel Plus HD sorgt für gestochen scharfe Bilder, der Sound ist kristallklar, und der Fernseher lässt sich bequem von einem Raum zum nächsten transportieren.
80 cm (32")
LED TV
Pixel Plus HD
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
3.3
von 5
9
Bewertungen
Munduw
15/11/2021
Nederland
Prima tv.
Prima tv voor in de slaapkamer, goed geluid en helder beeld, makkelijk te instaleren en kwaliteit prijs verhouding uitstekend.
Vorteile
helderheid en geluid.
Nachteile
geen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für LED 32PHS5525 LED-TV verfasst
Datum der Benutzung 2021-10-15
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Datum der Benutzung 2021-10-15
Berghof
26/05/2021
Nederland
Perfect voor de slaapkamer.
Mooie tv voor de slaapkamer met perfect beeld , mooi geluid en licht van gewicht.
Vorteile
Aantrekkelijke prijs voor een tv voor op de slaapkamer.
Nachteile
Geen
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Diese Bewertung wurde für LED 32PHS5525 LED-TV verfasst
Datum der Benutzung 2021-04-26
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Datum der Benutzung 2021-04-26
Pafee
12/03/2021
Nederland
Verifizierter Käufer
Simpel en mooi
Ideaal voor slaapkamer. Tevreden. Ook betaalbaar. Wel dat ik aan de kleuren moet wennen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für LED 32PHS5525 LED-TV verfasst
Datum der Benutzung 2020-11-12
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Datum der Benutzung 2020-11-12
Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen.
EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.
Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.
Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.
Einige Komponenten dieses Fernsehers, bei denen technologisch keine Alternative besteht, enthalten Blei. Dies entspricht der geltenden Ausnahmeregelung der RoHS-Richtlinie.