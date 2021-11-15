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LEDLED TV

32PHS5525/12

3.3

| (9) Bewertungen

Tragbar. Erschwinglich.

Sie suchen nach einem Fernseher, der gut aber nicht zu ausgefallen ist? Dieser kompakte und erschwingliche LED TV bietet alles, was Sie brauchen – und nichts, was Sie nicht brauchen. Pixel Plus HD sorgt für gestochen scharfe Bilder, der Sound ist kristallklar, und der Fernseher lässt sich bequem von einem Raum zum nächsten transportieren.

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TV brand claim gold

99,91 % der Menschen, die Ambilight TV ausprobieren, möchten ihn nie wieder zurückgeben. 1

LED TV

Tragbar. Erschwinglich.

  • 80 cm (32")

  • LED TV

  • Pixel Plus HD

Minimalistischer glänzender Rahmen in Silber. Schlanke Standfüße.

Zwei HDMI-Anschlüsse. Einfacher Anschluss an DVD-Player.

Klarer Dialog. Lebendige Effekte.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.3

von 5

9

Bewertungen

15/11/2021

Nederland

Nederland

Prima tv.

Prima tv voor in de slaapkamer, goed geluid en helder beeld, makkelijk te instaleren en kwaliteit prijs verhouding uitstekend.

Vorteile

helderheid en geluid.

Nachteile

geen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für LED 32PHS5525 LED-TV verfasst

Datum der Benutzung 2021-10-15

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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Datum der Benutzung 2021-10-15

26/05/2021

Nederland

Nederland

Perfect voor de slaapkamer.

Mooie tv voor de slaapkamer met perfect beeld , mooi geluid en licht van gewicht.

Vorteile

Aantrekkelijke prijs voor een tv voor op de slaapkamer.

Nachteile

Geen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für LED 32PHS5525 LED-TV verfasst

Datum der Benutzung 2021-04-26

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Diese Bewertung wurde für LED 32PHS5525 LED-TV verfasst

Datum der Benutzung 2021-04-26

12/03/2021

Nederland

Nederland

Verifizierter Käufer

Simpel en mooi

Ideaal voor slaapkamer. Tevreden. Ook betaalbaar. Wel dat ik aan de kleuren moet wennen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für LED 32PHS5525 LED-TV verfasst

Datum der Benutzung 2020-11-12

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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Datum der Benutzung 2020-11-12

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen. 

  1. EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.

  2. Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.

  3. Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.

  4. Einige Komponenten dieses Fernsehers, bei denen technologisch keine Alternative besteht, enthalten Blei. Dies entspricht der geltenden Ausnahmeregelung der RoHS-Richtlinie.