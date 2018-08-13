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Eingestellt

4100 seriesUltraflacher LED-Fernseher

32PHS4132/12

3.5

| (12) Bewertungen

Ultraflacher LED-Fernseher

Elegantes Design und leistungsstark: Die Philips 4100er Serie mit Digital Crystal Clear verfügt über eine kontrastreiche HD-Bildqualität und einen klaren Sound. Mit diesem benutzerfreundlichen Modell können Sie sich ganz entspannt unterhalten lassen.

Alle Vorteile anzeigen
TV brand claim gold

99,91 % der Menschen, die Ambilight TV ausprobieren, möchten ihn nie wieder zurückgeben. 1

mit Digital Crystal Clear

Ultraflacher LED-Fernseher

  • 80 cm (32")

  • LED-Fernseher

  • DVB T/T2/T2-HD/C/S/S2

Zwei HDMI-Eingänge und EasyLink für integrierte Konnektivität

Vermeiden Sie Kabelsalat mit einem einzelnen HDMI-Kabel zur Übertragung von Audio- und Videosignalen von Ihren Geräten auf Ihren Fernseher. HDMI verwendet unkomprimierte Signale für eine optimale Qualität von der Quelle bis zum Bildschirm. In Kombination mit Philips EasyLink benötigen Sie nur noch eine Fernbedienung für Fernseher, DVD-, Blu-ray-Player, Set-Top-Box oder Home Entertainment-System.

USB zur Multimedia-Wiedergabe

USB zur Multimedia-Wiedergabe

Gemeinsam genießen. Verbinden Sie Ihren USB-Speicherstick, Ihre Digitalkamera, Ihren MP3-Player oder andere Multimediageräte mit dem USB-Anschluss Ihres Fernsehers, um Fotos, Videos und Musik bequem über den benutzerfreundlichen Bildschirm-Browser zu genießen.

Digital Crystal Clear: Präzision, die Sie teilen möchten

Für natürliche Bilder aus jeder Quelle hat Philips Digital Crystal Clear entwickelt. Ob Sie nun Ihre Lieblingssendungen oder -filme genießen, die Nachrichten verfolgen oder einen Videoabend mit Freunden veranstalten – alle Inhalte werden mit optimalem Kontrast, brillanten Farben und hoher Schärfe wiedergegeben.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.5

von 5

12

Bewertungen

13/08/2018

France

France

ce produit correspond parfaitement à ce que je souhaitais

Facile à mettre en de fonctionnement, belle qualité d'images et son très correct. Il correspond parfaitement aux promesses du vendeur. cet appareil s'intègre facilement à un intérieur moderne

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4100 series 32PHS4132 Téléviseur LED ultra-plat verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4100 series 32PHS4132 Téléviseur LED ultra-plat verfasst

29/07/2018

España

España

todo muy bien

la tv funciona muy bien, llego rapidamente y todo muy correcto

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4100 series 32PHS4132 Televisor LED ultrafino verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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12/03/2018

France

France

Image d'une qualité irréprochable

Je viens d'acquérir ce téléviseur et de l'installer, très facile à faire. Puis stupéfaite par la qualité des images, de la luminosité, des couleurs éclatantes. De plus je l'ai eu en promo 30€ moins cher. Je suis très satisfaite.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4100 series 32PHS4132 Téléviseur LED ultra-plat verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen. 

  1. EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.

  2. Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.

  3. Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.

  4. (Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.

  5. Einige Komponenten dieses Fernsehers, bei denen technologisch keine Alternative besteht, enthalten Blei. Dies entspricht der geltenden Ausnahmeregelung der RoHS-Richtlinie.