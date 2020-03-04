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Eingestellt

4100 seriesUltraflacher LED TV

32PHS4112/12

3.8

| (58) Bewertungen

Ultraflacher LED TV

Elegantes Design und leistungsstark: Die Philips 4100er Serie mit Digital Crystal Clear verfügt über eine kontrastreiche HD-Bildqualität und einen klaren Sound. Mit diesem benutzerfreundlichen Modell können Sie sich ganz entspannt unterhalten lassen.

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TV brand claim gold

99,91 % der Menschen, die Ambilight TV ausprobieren, möchten ihn nie wieder zurückgeben. 1

mit Digital Crystal Clear

Ultraflacher LED TV

  • 80 cm (32")

  • LED TV

  • DVB T/T2/T2-HD/C/S/S2

Der schlanke, präzisierte Standfuß vermittelt ein Gefühl von Leichtigkeit

Bei der Entwicklung eines neuen Fernsehers zieht unserer Team jeden Aspekt in Betracht: von der Technologie bis hin zum Design. Unsere neuen Kantenfüße wurden entwickelt, damit unter Ihrem Fernseher dort Platz entsteht, wo traditionelle Standfüße normalerweise stehen. So wird ein noch intensiveres Fernseherlebnis geschaffen. Der Effekt? Ein Fernseher, der souverän die Zukunft willkommen heißt.

Zwei HDMI-Eingänge und EasyLink für integrierte Konnektivität

Vermeiden Sie Kabelsalat mit einem einzelnen HDMI-Kabel zur Übertragung von Audio- und Videosignalen von Ihren Geräten auf Ihren Fernseher. HDMI verwendet unkomprimierte Signale für eine optimale Qualität von der Quelle bis zum Bildschirm. In Kombination mit Philips EasyLink benötigen Sie nur noch eine Fernbedienung für Fernseher, DVD-, Blu-ray-Player, Set-Top-Box oder Home Entertainment-System.

LED TV für Bilder mit beeindruckenden Kontrasten

Mit LED-Hintergrundbeleuchtung genießen Sie einen niedrigeren Energieverbrauch und klare Linien mit hoher Helligkeit, unglaublichem Kontrast und lebhaften Farben.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.8

von 5

58

Bewertungen

04/03/2020

Deutschland

Deutschland

Gutes Gerät

Läuft wie er soll außer er läuft länger als 24 Stunden dann sollte man mal eine Pause machen

Vorteile

leichte Bedienung

Nachteile

Der Klang lässt sich verbessern

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4100 series 39PHS4112 Ultraflacher LED TV verfasst

Datum der Benutzung 2019-09-04

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4100 series 39PHS4112 Ultraflacher LED TV verfasst

Datum der Benutzung 2019-09-04

30/11/2017

Deutschland

Deutschland

passendes Gerät

Seit nunmehr drei Wochen haben wir den 39PHS 4112/12 in Betrieb und sind sehr zufrieden damit. Speziell die integrierte Bedienungsanleitung ist auch für ältere Personen einfach klasse. Was ich jedoch leider noch nicht gefunden habe, ist die Sortierung der Sender nach meinem Geschmack; noch ist die Sortierung aus dem ersten Suchlauch aktuell. Da wir seit 2010 ebenfalls einen Philips 26PFL haben und ebenfalls sehr zufrieden waren, war die Entscheidung einfach; allerdings hat sich bei diesem Gerät zwischenzeitlich -nach 7 Jahren!- eine kleine Macke eingeschlichen: nach einiger Betriebsdauer meldet er sich mit einem gut hörbaren Knacken; ich bin noch nicht dahinter gekommen, was es ist, vermute aber einen Kondensator. Letztere haben sich häufig als Fehlerursache heraus gestellt. Freundliche Grüße Guenter Streule P.S. weshalb fragen Sie weiter unten nach meiner email Adresse? Diese ist Ihnen doch bekannt, denn Sie haben mir ja diese Info geschickt

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4100 series 39PHS4112 Ultraflacher LED TV verfasst

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Diese Bewertung wurde für 4100 series 39PHS4112 Ultraflacher LED TV verfasst

21/11/2017

Deutschland

Deutschland

Philips 39PHS4112 98cm LED Fernseher

Sehr schönes Gerät einfache Bedienung gutes Bild gute Ausstattung Preisleistungsverhältnis OK .Ich bin sehr zufrieden mit dem Fernseher.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4100 series 39PHS4112 Ultraflacher LED TV verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen. 

  1. EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.

  2. Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.

  3. Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.

  4. (Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.

  5. Einige Komponenten dieses Fernsehers, bei denen technologisch keine Alternative besteht, enthalten Blei. Dies entspricht der geltenden Ausnahmeregelung der RoHS-Richtlinie.