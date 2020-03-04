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Eingestellt
32PHS4112/12
Ultraflacher LED TV
Elegantes Design und leistungsstark: Die Philips 4100er Serie mit Digital Crystal Clear verfügt über eine kontrastreiche HD-Bildqualität und einen klaren Sound. Mit diesem benutzerfreundlichen Modell können Sie sich ganz entspannt unterhalten lassen.
80 cm (32")
LED TV
DVB T/T2/T2-HD/C/S/S2
Bei der Entwicklung eines neuen Fernsehers zieht unserer Team jeden Aspekt in Betracht: von der Technologie bis hin zum Design. Unsere neuen Kantenfüße wurden entwickelt, damit unter Ihrem Fernseher dort Platz entsteht, wo traditionelle Standfüße normalerweise stehen. So wird ein noch intensiveres Fernseherlebnis geschaffen. Der Effekt? Ein Fernseher, der souverän die Zukunft willkommen heißt.
Vermeiden Sie Kabelsalat mit einem einzelnen HDMI-Kabel zur Übertragung von Audio- und Videosignalen von Ihren Geräten auf Ihren Fernseher. HDMI verwendet unkomprimierte Signale für eine optimale Qualität von der Quelle bis zum Bildschirm. In Kombination mit Philips EasyLink benötigen Sie nur noch eine Fernbedienung für Fernseher, DVD-, Blu-ray-Player, Set-Top-Box oder Home Entertainment-System.
Mit LED-Hintergrundbeleuchtung genießen Sie einen niedrigeren Energieverbrauch und klare Linien mit hoher Helligkeit, unglaublichem Kontrast und lebhaften Farben.
3.8
von 5
58
Bewertungen
Lars44
04/03/2020
Deutschland
Gutes Gerät
Läuft wie er soll außer er läuft länger als 24 Stunden dann sollte man mal eine Pause machen
Vorteile
leichte Bedienung
Nachteile
Der Klang lässt sich verbessern
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 4100 series 39PHS4112 Ultraflacher LED TV verfasst
Datum der Benutzung 2019-09-04
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 4100 series 39PHS4112 Ultraflacher LED TV verfasst
Datum der Benutzung 2019-09-04
Nickname4711
30/11/2017
Deutschland
passendes Gerät
Seit nunmehr drei Wochen haben wir den 39PHS 4112/12 in Betrieb und sind sehr zufrieden damit. Speziell die integrierte Bedienungsanleitung ist auch für ältere Personen einfach klasse. Was ich jedoch leider noch nicht gefunden habe, ist die Sortierung der Sender nach meinem Geschmack; noch ist die Sortierung aus dem ersten Suchlauch aktuell. Da wir seit 2010 ebenfalls einen Philips 26PFL haben und ebenfalls sehr zufrieden waren, war die Entscheidung einfach; allerdings hat sich bei diesem Gerät zwischenzeitlich -nach 7 Jahren!- eine kleine Macke eingeschlichen: nach einiger Betriebsdauer meldet er sich mit einem gut hörbaren Knacken; ich bin noch nicht dahinter gekommen, was es ist, vermute aber einen Kondensator. Letztere haben sich häufig als Fehlerursache heraus gestellt. Freundliche Grüße Guenter Streule P.S. weshalb fragen Sie weiter unten nach meiner email Adresse? Diese ist Ihnen doch bekannt, denn Sie haben mir ja diese Info geschickt
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 4100 series 39PHS4112 Ultraflacher LED TV verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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zanussa
21/11/2017
Deutschland
Philips 39PHS4112 98cm LED Fernseher
Sehr schönes Gerät einfache Bedienung gutes Bild gute Ausstattung Preisleistungsverhältnis OK .Ich bin sehr zufrieden mit dem Fernseher.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 4100 series 39PHS4112 Ultraflacher LED TV verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 4100 series 39PHS4112 Ultraflacher LED TV verfasst
Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen.
EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.
Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.
Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.
(Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.
Einige Komponenten dieses Fernsehers, bei denen technologisch keine Alternative besteht, enthalten Blei. Dies entspricht der geltenden Ausnahmeregelung der RoHS-Richtlinie.