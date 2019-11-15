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    UltraClear 4K-Auflösung, ultralebendige Farben
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Eingestellt

Brilliance4K LCD-Monitor mit Ultra Wide Color

328P6VJEB/00

3.8
| (16) Bewertungen
UltraClear 4K-Auflösung, ultralebendige Farben
Der professionelle 81,3 cm (32") große Ultra HD-Monitor von Philips bietet Ihnen jede Menge Platz. Sie können außerdem alle Details auf einem großen Bildschirm in Ultra HD-Qualität genießen.
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Wenn es darauf ankommt

UltraClear 4K-Auflösung, ultralebendige Farben

  • P-Line

  • 32 (Bildfläche 80 cm (31,5"))

  • 3.840 x 2.160 (4K UHD)

UltraClear 4K UHD-Auflösung (3.840 x 2.160) für Präzision

UltraClear 4K UHD-Auflösung (3.840 x 2.160) für Präzision

Diese Philips Monitore verwenden Hochleistungsanzeigen für eine kristallklare Auflösung mit 4K UHD (3.840 x 2.160). Egal ob Sie hohe Ansprüche an detaillierte Daten für professionelle CAD-Lösungen stellen, 3D-Grafiken verwenden oder mit riesigen Tabellenkalkulationen arbeiten, mit Philips Monitoren werden Ihre Bilder und Grafiken zum Leben erweckt.

Ultra Wide Color bietet eine breitere Farbpalette für lebendige Bilder

Ultra Wide Color bietet eine breitere Farbpalette für lebendige Bilder

Die Ultra Wide Color Technologie bietet ein breiteres Farbspektrum für ein brillanteres Bild. Der Farbumfang von Ultra Wide Color produziert natürlichere Grüntöne, lebendigere Rottöne und tiefere Blautöne. Bringen Sie mit der Ultra Wide Color Technologie mehr Leben in Unterhaltungsmedien, Bilder und sogar in Ihr produktives Arbeiten.

VA-Monitor für überwältigende Bilder bei großem Betrachtungswinkel

VA-Monitor für überwältigende Bilder bei großem Betrachtungswinkel

Der Philips VA-LED-Monitor verwendet eine erweiterte Multi-Domain Vertical Alignment-Technologie, wodurch Sie statische Kontrastverhältnisse für besonders lebendige und helle Bilder erhalten. Herkömmliche Büro-Anwendungen werden mit Leichtigkeit angezeigt, besonders geeignet ist er aber für Fotos, das Surfen im Internet, Filme, Spiele und anspruchsvolle Grafikanwendungen. Dank der optimierten Pixelverwaltungstechnologie haben Sie einen extra breiten Betrachtungswinkel von 178/178 Grad, der gestochen scharfe Bilder ermöglicht.

Technische Daten

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Bewertungen

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3.8

von 5

16

Bewertungen

3

15/11/2019

Deutschland

Deutschland

Das Produkt ist top!

Sehr schöne Farben, exzellente Auflösung! Empfehlenswert!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Brilliance 328P6VJEB 4K LCD-Monitor mit Ultra Wide Color verfasst

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28/01/2018

Deutschland

Deutschland

Guter Monitor für den schmalen Geldbeutel

Habe lange nach einem 4K Bildschirm gesucht. Bis ich auf diesen aufmerksam geworden bin. Die Ausstattung ist sehr gut. Alle Kabel liegen bei und trotz meiner schwachen Grafikkarte (4K mit 24 Hz) merke ich keine Schlieren. So soll es sein. Die USB-Anschlüsse an der Seite des Monitors sind einfach zu erreichen und sind wirklich praktisch für den Alltagsgebraucht. In Summe ein guter Bildschirm für überschaubares Geld.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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14/02/2017

Deutschland

Deutschland

Für CAD und PS bestens geeignet

Genug Platz zum arbeiten. 32 Zoll und 4K eine gute Mischung.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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Haftungsausschlüsse

  1. Dieses Philips Display ist MHL-zertifiziert. Falls Ihr MHL-Gerät keine Verbindung herstellen kann oder nicht richtig funktioniert, schauen Sie in den FAQs zur Ihrem MHL-Gerät nach Anweisungen, oder wenden Sie sich direkt an den Hersteller. Möglicherweise verlangt der Gerätehersteller, dass Sie ein markenspezifisches MHL-Kabel oder einen Adapter erwerben, damit das Display funktioniert.

  2. Erfordert ein optionales MHL-zertifiziertes mobiles Gerät und MHL-Kabel (nicht enthalten). Bitte wenden Sie sich an den Anbieter Ihres MHL-Geräts, um Informationen zur Kompatibilität zu erhalten.

  3. Stand-by/Energiesparmodus von ErP ist nicht zutreffend für die MHL-Ladefunktion

  4. Eine vollständige Liste von MHL-fähigen Produkten finden Sie auf www.mhlconsortiun.org

  5. Die EPEAT-Bewertung ist nur in Ländern gültig, in denen Philips das Produkt registriert. Besuchen Sie https://www.epeat.net/, um den Registrierungsstatus in Ihrem Land zu erfahren.

  6. Schnelles Aufladen nach USB-BC 1.2-Standard

  7. Reaktionszeitwert gleich SmartResponse