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Eingestellt
328P6VJEB/00
P-Line
32 (Bildfläche 80 cm (31,5"))
3.840 x 2.160 (4K UHD)
Diese Philips Monitore verwenden Hochleistungsanzeigen für eine kristallklare Auflösung mit 4K UHD (3.840 x 2.160). Egal ob Sie hohe Ansprüche an detaillierte Daten für professionelle CAD-Lösungen stellen, 3D-Grafiken verwenden oder mit riesigen Tabellenkalkulationen arbeiten, mit Philips Monitoren werden Ihre Bilder und Grafiken zum Leben erweckt.
Die Ultra Wide Color Technologie bietet ein breiteres Farbspektrum für ein brillanteres Bild. Der Farbumfang von Ultra Wide Color produziert natürlichere Grüntöne, lebendigere Rottöne und tiefere Blautöne. Bringen Sie mit der Ultra Wide Color Technologie mehr Leben in Unterhaltungsmedien, Bilder und sogar in Ihr produktives Arbeiten.
Der Philips VA-LED-Monitor verwendet eine erweiterte Multi-Domain Vertical Alignment-Technologie, wodurch Sie statische Kontrastverhältnisse für besonders lebendige und helle Bilder erhalten. Herkömmliche Büro-Anwendungen werden mit Leichtigkeit angezeigt, besonders geeignet ist er aber für Fotos, das Surfen im Internet, Filme, Spiele und anspruchsvolle Grafikanwendungen. Dank der optimierten Pixelverwaltungstechnologie haben Sie einen extra breiten Betrachtungswinkel von 178/178 Grad, der gestochen scharfe Bilder ermöglicht.
3.8
von 5
16
Bewertungen
Namibianer65
15/11/2019
Deutschland
Das Produkt ist top!
Sehr schöne Farben, exzellente Auflösung! Empfehlenswert!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Brilliance 328P6VJEB 4K LCD-Monitor mit Ultra Wide Color verfasst
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Konsum
28/01/2018
Deutschland
Guter Monitor für den schmalen Geldbeutel
Habe lange nach einem 4K Bildschirm gesucht. Bis ich auf diesen aufmerksam geworden bin. Die Ausstattung ist sehr gut. Alle Kabel liegen bei und trotz meiner schwachen Grafikkarte (4K mit 24 Hz) merke ich keine Schlieren. So soll es sein. Die USB-Anschlüsse an der Seite des Monitors sind einfach zu erreichen und sind wirklich praktisch für den Alltagsgebraucht. In Summe ein guter Bildschirm für überschaubares Geld.
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Canton
14/02/2017
Deutschland
Für CAD und PS bestens geeignet
Genug Platz zum arbeiten. 32 Zoll und 4K eine gute Mischung.
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Dieses Philips Display ist MHL-zertifiziert. Falls Ihr MHL-Gerät keine Verbindung herstellen kann oder nicht richtig funktioniert, schauen Sie in den FAQs zur Ihrem MHL-Gerät nach Anweisungen, oder wenden Sie sich direkt an den Hersteller. Möglicherweise verlangt der Gerätehersteller, dass Sie ein markenspezifisches MHL-Kabel oder einen Adapter erwerben, damit das Display funktioniert.
Erfordert ein optionales MHL-zertifiziertes mobiles Gerät und MHL-Kabel (nicht enthalten). Bitte wenden Sie sich an den Anbieter Ihres MHL-Geräts, um Informationen zur Kompatibilität zu erhalten.
Stand-by/Energiesparmodus von ErP ist nicht zutreffend für die MHL-Ladefunktion
Eine vollständige Liste von MHL-fähigen Produkten finden Sie auf www.mhlconsortiun.org
Die EPEAT-Bewertung ist nur in Ländern gültig, in denen Philips das Produkt registriert. Besuchen Sie https://www.epeat.net/, um den Registrierungsstatus in Ihrem Land zu erfahren.
Schnelles Aufladen nach USB-BC 1.2-Standard
Reaktionszeitwert gleich SmartResponse