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27E1N3300A/00
Erleichterte Verbindungen mit USB-C
Dieser Philips USB-C Mehrzweckmonitor bietet eine Einrichtung ohne Kabelsalat. Mit einem einzigen Kabel können Sie flüssige, hochauflösende Videos ansehen, Daten übertragen und Ihren Laptop aufladen. Ein echter Verteiler für mobile Profis.
3000er Serie
68,6 cm (27")
1920 x 1080 (Full HD)
Dieses Philips Display verfügt über eine USB-C-Verbindung mit Stromversorgung. Mit intelligenter und flexibler Energieverwaltung können Sie Ihr kompatibles Gerät direkt aufladen. Der schlanke, drehbare USB-C-Anschluss ermöglicht eine einfache Verbindung mit nur einem Kabel. Sie können Videos mit hoher Auflösung ansehen und Daten extrem schnell übertragen, während Sie Ihr kompatibles Gerät gleichzeitig mit Strom versorgen und aufladen.
Beim Gaming sollte man sich nicht zwischen abgehakter Spielwiedergabe oder gestörten Frames entscheiden müssen. Dank des neuen Philips Monitors gehören diese Probleme der Vergangenheit an. Erhalten Sie dank AMD FreeSync™ Technologie flüssige, störungsfreie Leistung bei jeder Bildrate, schnelle Bildschirmaktualisierung ohne Unterbrechungen sowie eine extrem kurze Reaktionszeit.
MPRT (Motion Picture Responste Time) ist eine intuitivere Methode, um die Reaktionszeit zu beschreiben. Sie bezieht sich direkt auf die Dauer von verschwommenem Rauschen bis hin zu klaren und scharfen Bildern. Der Philips Gaming-Monitor mit 1 ms MPRT beseitigt effektiv verschwommene Bilder und Bewegungsunschärfen und bietet eine schärfere und präzise Darstellung für ein besseres Gaming-Erlebnis. Die beste Wahl für spannende Spiele, die zu Ruckeln neigen.
2.3
von 5
3
Bewertungen
05/02/2023
Nederland
Verifizierter Käufer
Goed product; eenvoudig te installeren
Voor de computergebruiker die niet hoeft te gamen, is dit gewoon een goed werkende monitor. Installatie en gebruik zijn goed.
Vorteile
Duidelijk en helder beeld
Nachteile
Van het gemak van slechts één verbindingskabel naar PC kan geen gebruik worden gemaakt bij oudere PC's.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Monitor 24E1N3300A USB-C-monitor verfasst
Datum der Benutzung 2023-01-05
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Monitor 24E1N3300A USB-C-monitor verfasst
Datum der Benutzung 2023-01-05
Negar
28/01/2023
Nederland
specification mismatch
On the website, it says USB-C maximum power delivery Up to 65W, but according to the monitor's setting it's actually 45W tops. therefore it won't be able to charge the laptop.
Diese Bewertung wurde für Monitor 24E1N3300A USB-C-monitor verfasst
Datum der Benutzung 2022-12-28
Diese Bewertung wurde für Monitor 24E1N3300A USB-C-monitor verfasst
Datum der Benutzung 2022-12-28
FrustKunde
13/12/2022
Suisse
USB Hub keine Funktion
Wahrscheinlich ist es nicht gewollt, dass man die USB Downstreams nutzt, wird ja auch nicht so richtig mit geworben. Zwar soll man angeblich Tastatur und Maus gemäss Anleitung anschliessen können, jedoch funktioniert keine einzige.
Nachteile
der telefonische Service ist unter aller Kanone, keinerlei Hilfe, frech werden sie auch noch
Diese Bewertung wurde für Monitor 27E1N3300A USB-C-Monitor verfasst
Datum der Benutzung 2022-11-13
Diese Bewertung wurde für Monitor 27E1N3300A USB-C-Monitor verfasst
Datum der Benutzung 2022-11-13
Die Wortmarke/das Warenzeichen "IPS" und ähnliche Patente auf Technologien sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.
Die maximale Auflösung funktioniert nur mit dem HDMI-Eingang.
Stellen Sie für eine optimale Ausgangsleistung immer sicher, dass Ihre Grafikkarte die maximale Auflösung und Aktualisierungsrate dieses Philips Displays erreichen kann.
Reaktionszeitwert gleich SmartResponse
MPRT passt die Helligkeit für die Reduzierung von Unschärfe an, sodass die Helligkeit nicht manuell angepasst werden kann, wenn MPRT eingeschaltet ist. Um Bewegungsunschärfe zu reduzieren, wird die LED-Hintergrundbeleuchtung synchron mit der Bildschirmaktualisierung angezeigt, was zu einer spürbaren Veränderung der Helligkeit führen kann.
MPRT ist ein für Spiele optimierter Modus. Die Aktivierung von MPRT kann zu einem auffälligen Flackern des Bildschirms führen. Es wird empfohlen, den Modus auszuschalten, wenn Sie die Spielfunktion nicht verwenden.
NTSC-Bereich basiert auf CIE1976
sRGB-Bereich basiert auf CIE1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle Rechte vorbehalten. AMD, das AMD Arrow Logo, AMD FreeSync™ sowie jegliche Kombinationen davon sind Marken von Advanced Micro Devices, Inc. Andere in dieser Publikation veröffentlichten Produktnamen dienen lediglich zu Identifikationszwecken und sind möglicherweise Marken der jeweiligen Firmen.
Für die Stromversorgungs- und Ladefunktion über USB-C muss Ihr Notebook/Gerät die USB-C-Power-Delivery-Spezifikationen unterstützen. Für weitere Informationen lesen Sie das Benutzerhandbuch Ihres Notebooks, oder wenden Sie sich an den Hersteller.
Für Videoübertragung über USB-C muss Ihr Notebook/Gerät USB-C DP Alt-Modus unterstützen
Der Monitor kann anders aussehen als auf den Abbildungen der Funktionen.