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27B1U7903/00
Einfach brillant
Der Philips Thunderbolt™ 4 Monitor bietet eine sichere, zuverlässige Docking-Lösung über ein einziges Kabel. Die Hintergrundbeleuchtung mit Mini-LEDs und das mit DisplayHDR™ 1400 zertifizierte Display erzeugt eine hervorragende Bildqualität und Farbgenauigkeit für besonders farbkritische Benutzer.
Brilliance 7000
68,6 cm (27")
3840 x 2160 (4K UHD)
Dieser Philips Docking-Monitor verfügt über ein Thunderbolt™ 4-Anschluss. Im Vergleich zu herkömmlichen USB-C-Monitoren bietet die Thunderbolt™ 4-Technologie mit einer blitzschnellen Datenübertragungsgeschwindigkeit von 40 Gbit/s, unterstützt hochauflösende Videos, bietet Multi-Stream-Transport für Daisy-Chaining und eine bis zu 90 W starke Stromversorgung für externe Geräte und kann eine stabile Ethernet-Verbindung mit 1 Gbit/s bieten.
Daisy-Chaining ermöglicht es Ihnen, mehrere Monitore und Geräte über einen einzigen Thunderbolt-Anschluss an Ihrem Laptop zu betreiben. Verbinden Sie den Thunderbolt-Anschluss Ihres Laptops mit diesem Monitor, und verbinden Sie dann den zweiten Thunderbolt-Anschluss dieses Monitors mit einem zweiten 4K-Monitor.
Diese Philips Monitore verwenden Hochleistungsanzeigen für eine kristallklare Auflösung mit 4K UHD (3.840 x 2.160). Egal ob Sie hohe Ansprüche an detaillierte Daten für professionelle CAD-Lösungen stellen, 3D-Grafiken verwenden oder mit riesigen Tabellenkalkulationen arbeiten, mit Philips Monitoren werden Ihre Bilder und Grafiken zum Leben erweckt.
Auszeichnungen
2.8
von 5
6
Bewertungen
Solero32
13/03/2026
Suisse
Absolut zufrieden
Ich habe die Monitore vor etwa drei Monaten bei BRACK gekauft und bin wirklich begeistert. Die Einrichtung war sehr einfach und sie funktionieren perfekt sowohl mit meinem MacBook Pro als auch mit dem Windows-Laptop meiner Frau (HP EliteBook X Flip G1i). Die Bildqualität ist hervorragend, alles läuft stabil und zuverlässig im täglichen Einsatz. Für Arbeit und Produktivität sind sie ideal. Ich würde sie jederzeit wieder kaufen und kann sie klar weiterempfehlen.
Vorteile
Sehr gute Bildqualität Einfache Installation und sofort einsatzbereit Funktioniert problemlos mit MacBook Pro und Windows-Laptop (HP EliteBook X Flip G1i) Stabil und zuverlässig im täglichen Einsatz Ideal für Arbeit und Produktivität
Nachteile
bis jetzt alles tip top
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini-LED Thunderbolt ™ 4 Monitor verfasst
Datum der Benutzung 2025-11-13
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini-LED Thunderbolt ™ 4 Monitor verfasst
Datum der Benutzung 2025-11-13
Besgin
26/03/2024
Suisse
Gute Alternative zu Apple
Gutes Bild, drehbar. Für den der es braucht. Recht hell. Funktioniert gut mit einem MacBook Pro.
Vorteile
Bildqualität und Thunderbolt
Nachteile
Kabelführung hätte schöner gelöst werden können. So baumeln die Kabel auch wieder rum.
Diese Bewertung wurde für Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini-LED Thunderbolt ™ 4 Monitor verfasst
Datum der Benutzung 2023-09-26
Diese Bewertung wurde für Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini-LED Thunderbolt ™ 4 Monitor verfasst
Datum der Benutzung 2023-09-26
lifespixels
14/06/2024
España
Verifizierter Käufer
Muy buena calidad de imagen
El monitor Philips 4K Thunderbolt 4 27B1U7903/00 destaca por su calidad de imagen y su robustez. La resolución 4K combinada con la tecnología MiniLED y el hecho de soportar el 99% del espectro Adobe RGB, hace que el monitor ofrezca una calidad visual impresionante, con colores vivos y detalles nítidos. Este monitor es una excelente elección para cualquier tarea que requiera alta calidad de imagen, ya sea edición de fotos y videos, diseño gráfico o entretenimiento. En términos de conectividad, he encontrado que el monitor funciona estupendamente con un ordenador Windows. La configuración es sencilla y el rendimiento es sólido, sin problemas notables. Sin embargo, he tenido algunos inconvenientes al usarlo con mi Mac. Aunque la calidad de imagen sigue siendo excelente, no he logrado controlar el brillo desde el sistema operativo sin recurrir a aplicaciones de terceros, lo cual puede ser incómodo. Además, no he podido hacer funcionar los altavoces integrados con mi Mac. En cambio, en Windows, los altavoces sí funcionan, aunque la calidad del audio es mejorable. A pesar de estos problemas, creo que el monitor Philips 27B1U7903/00 vale mucho la pena por la calidad de imagen y la robustez de su soporte metálico, que proporciona una estabilidad y sensación de calidad destacables. En resumen, aunque los usuarios de Mac pueden encontrar algunas limitaciones, sigue siendo una opción excelente para quienes priorizan la calidad visual y la solidez del diseño.
Vorteile
Calidad de imagen
Nachteile
Altavoces
Diese Bewertung wurde für Professional Monitor 27B1U7903 Monitor 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4 verfasst
Datum der Benutzung 2023-05-14
Diese Bewertung wurde für Professional Monitor 27B1U7903 Monitor 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4 verfasst
Datum der Benutzung 2023-05-14
Die Wortmarke/das Warenzeichen "IPS" und ähnliche Patente auf Technologien sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.
Antwortzeitwert gleich SmartResponse
DCI-P3-Abdeckung basierend auf CIE1976
NTSC-Bereich basiert auf CIE1976
sRGB-Bereich basiert auf CIE1931
Adobe RGB-Abdeckung basierend auf CIE1976
Rec 709-Abdeckung basierend auf CIE1976
Rec 2020-Abdeckung basierend auf CIE1976
Für Videoübertragung über USB-C muss Ihr Notebook/Gerät USB-C DP Alt-Modus unterstützen
Aktivitäten wie die gemeinsame Verwendung von Bildschirmen, Online-Streaming-Video und -Audio über das Internet können Ihre Netzleistung beeinträchtigen. Audio- und Videoqualität richten sich nach Ihrer Hardware, Netzbandbreite und deren Leistung.
Für die Stromversorgungs- und Ladefunktion über USB-C muss Ihr Notebook/Gerät die USB-C-Power-Delivery-Spezifikationen unterstützen. Für weitere Informationen lesen Sie das Benutzerhandbuch Ihres Notebooks, oder wenden Sie sich an den Hersteller.
Wenn die Ethernet-Verbindung zu langsam erscheint, öffnen Sie das OSD-Menü und wählen Sie USB 3.0 oder eine höhere Version aus, die eine LAN-Geschwindigkeit bis 1G unterstützt.
Unter SDR (Standard Dynamic Range) kann der Temperaturbereich im Betrieb bis zu 40 °C erreichen
Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.