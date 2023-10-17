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Einfach atemberaubend
Der 68,6 cm (27") große E-Line-Monitor bietet eine brillante Grafik und ein elegantes Design für die stilvolle Bereicherung Ihres Arbeitsplatzes. Ultraklares 4K UHD mit großem Betrachtungswinkel ermöglicht es, von vorne aus jedem Blickwinkel dieselbe ultimative Klarheit und lebensechte Bildqualität genießen zu können.
E-Line
68,6 cm (27")
3.840 x 2.160 (4K UHD)
DisplayPort ist ein digitaler Anschluss vom PC zum Monitor ohne Konvertierung. Mit höheren Kapazitäten als DVI kann dieser Standard bis zu 15 Meter Kabel und eine Datenübertragung von 10,8 Gbit/s vollständig unterstützen. Mit dieser hohen Leistung ohne Latenz erhalten Sie die schnellsten Bild- und Aktualisierungsraten. Somit ist DisplayPort nicht nur die beste Wahl für die Verwendung im Büro oder zu Hause, sondern auch bestens für anspruchsvolle Spiele und Filme, Videobearbeitung und mehr geeignet. Durch verschiedene Adapter wird zudem umfassende Kompatibilität gewährleistet.
Im Display sind hochwertige Stereo-Lautsprecher integriert. Diese sind je nach Modell und Design sichtbar vorne, unsichtbar unten, oben oder hinten angebracht.
4.5
von 5
61
Bewertungen
93%
empfehlen dieses Produkt.
P.S.G.
17/10/2023
Österreich
Hervorragendes Preis/Leistungs-Verhältnis
Als erstes möchte ich auf einige Bewertungen auf Amazon eingehen, die die fehlenden Lautsprecher bemängeln. Also, eingebaute Lautsprecher hat nur das Modell 328E1CA/00 mit der Bezeichnung HDMI-DP 32 Zoll Curved 4K. Aus Rezessionen auf dieser Plattform habe ich entnommen, dass die Lautsprecher unter Windows 11 nicht funktionieren sollen, weil es nur Treiber bis Windows 10 gibt. Der Philips Monitor Kundenservice hat auf meine diesbezügliche Anfrage an einem Sonntag Abend sehr schnell geantwortet, bereits am Montag vormittags und mir definitiv bestätigt, das Modell 328E1CA hat Lautsprecher und diese funktionieren auch unter Windows 11. Daraufhin habe ich dieses Teil bestellt und bin 100% zufrieden mit meiner Entscheidung. Anstelle eines 49 Zoll Monitors habe ich mich für die 2-Bildschirm-Lösung mit 2x 32 Zoll entschieden und betreibe den Philips zusammen mit meinem bisherigen HP Omen 32c. Das Zusammenspiel der beiden funktioniert optimal. Der Monitor wird als Gaming Monitor beworben, über die Gaming Qualitäten kann ich nichts sagen, ich nutze ihn überwiegend für Office Anwendungen. Hier hat er keinerlei Schwachpunkte. Die Lautsprecher funktionieren unter Windows 11 einwandfrei. Man darf selbstverständlich keine High-End Qualität aus 2x 3 Watt Lautsprechern erwarten, aber zur normalen Musik- oder Videowiedergabe sind sie durchaus geeignet, übertreffen sogar meine Erwartung. Auf diese Weise konnte ich die beiden externen Lautsprecher, die ich vorher verwenden musste, weil der HP Omen nämlich keine eingebauten hat, wieder abstecken. Der Standfuß aus Metall bietet sicheren Halt, die Bildqualität ist TOP, absolut flimmerfrei, das Gerät bietet zahlreiche Modi zur Einstellung, die dem persönlichen Sehempfinden entsprechen und was für mich auch sehr wichtig ist, die Einstelltasten befinden sich an der Geräteunterseite und nicht wie bei manchen Monitoren hinten. Den günstigen Preis auch noch mit einbezogen ist der Philips 328E1CA eine klare Empfehlung.
Vorteile
Integrierte Lautsprecher, stabiler Standfuß, hohe Auflösung, schnelle Reaktionszeit
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 328E1CA Geschwungener LCD-Monitor mit Ultra Wide Color verfasst
Datum der Benutzung 2023-09-17
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 328E1CA Geschwungener LCD-Monitor mit Ultra Wide Color verfasst
Datum der Benutzung 2023-09-17
Evil Hansen
28/06/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Einfach perfekt
Ich habe einige Zeit nach einer perfekten Lösung für's Home-Office gesucht. Dieser Bildschirm erfüllt meine Erwartungen voll und ganz, tolles Bild, perfekte Größe, was will man mehr? Einzig die Lautsprecher konnte ich bislang nicht aktivieren (es kommt kein Ton über HDMI), obwohl das Wiedergabegerät beim Speaker-Symbol angezeigt wird. Aber dies ist sicherlich eine Frage des Settings und für mich nicht relevant. Aber was das Bild angeht, Preis-Leistung unschlagbar!!
Vorteile
perfekte Größe für den Schreibtisch, sofort "da", tolles Bild, 100%ig zufrieden
Nachteile
z.Z. kein Sound, aber evtl Setting/Einstellungsproblem meinerseits?
Diese Bewertung wurde für 325E1C Geschwungener LCD-Monitor mit Ultra Wide Color verfasst
Datum der Benutzung 2020-12-28
Diese Bewertung wurde für 325E1C Geschwungener LCD-Monitor mit Ultra Wide Color verfasst
Datum der Benutzung 2020-12-28
Falkenretter
04/04/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Guter Monitor zum fairen Preis
Ein 32 Zoll Curved Monitor zu einem unschlagbaren Preis. Klare Kaufempfehlung.
Vorteile
Qualität, Support
Nachteile
Nicht höhenverstellbar, Reaktionszeit
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 322E1C Geschwungenes Full HD-LCD-Display verfasst
Datum der Benutzung 2020-12-03
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 322E1C Geschwungenes Full HD-LCD-Display verfasst
Datum der Benutzung 2020-12-03
"IPS" word mark / trademark and related patents on technologies belong to their respective owners.
Die maximale Auflösung funktioniert für den HDMI- oder DP-Eingang.
Reaktionszeitwert gleich SmartResponse
NTSC, DCI-P3, Adobe RGB-Bereich basierend auf CIE1976
sRGB-Bereich basiert auf CIE1931
Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.