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Einfach atemberaubend
Der E-Line-Monitor mit 27 Zoll bietet eine brillante Grafik und ein elegantes Design für eine stilvolle Bereicherung Ihres Arbeitsplatzes. Erleben Sie kristallklare Quad-HD-Bilder und einwandfreie Action-Szenen mit der AMD FreeSync Technologie.
E-Line
68,6 cm (27")
2.560 x 1.440 (QHD)
Studien haben gezeigt, dass kurzwellige blaue Lichtstrahlen von LED-Bildschirmen genau wie UV-Strahlen zu Augenschäden führen und das Sehvermögen im Laufe der Zeit beeinflussen können. Der Philips LowBlue Modus verwendet eine intelligente Software-Technologie zur Reduzierung von schädlichem kurzwelligen blauen Licht und sorgt somit rundum für Wohlbefinden.
SmartContrast ist eine Philips Technologie, die angezeigte Inhalte analysiert, Farben automatisch anpasst und die Intensität der Hintergrundbeleuchtung steuert, um den Kontrast dynamisch zu verbessern. So wird bei Videos oder Spielen mit dunklen Farbtönen jederzeit eine optimale Bildqualität gewährleistet. Im Economy-Modus wird für die perfekte Anzeige von alltäglichen Büroanwendungen und einen geringeren Stromverbrauch der Kontrast angepasst und eine Feineinstellung der Hintergrundbeleuchtung vorgenommen.
Philips Monitore mit LED-Hintergrundbeleuchtung enthalten kein Quecksilber, eine der giftigsten natürlichen Substanzen, die für Mensch und Tier schädlich ist. Dadurch reduzieren die Monitore während ihrer gesamten Lebensdauer, also von der Herstellung bis zur Entsorgung, die schädlichen Auswirkungen auf die Umwelt.
4.1
von 5
28
Bewertungen
87%
empfehlen dieses Produkt.
dralle
25/04/2025
Österreich
Verifizierter Käufer
Absolute Empfehlung!!!
Satte Farben; Monitor für mac mini im Einsatz; leider ein Monitor ohne eingebaute Lautsprecher...
Diese Bewertung wurde für 275E1S LCD-Monitor verfasst
Datum der Benutzung 2025-03-25
Diese Bewertung wurde für 275E1S LCD-Monitor verfasst
Datum der Benutzung 2025-03-25
Lainey2503
19/04/2023
Österreich
Verifizierter Käufer
Toller Bildschirm zum alltäglichen Arbeiten
Ich verwende den Bildschirm für meine alltäglichen Aufgaben als Lehrperson. Die Auflösung ist super und Split Screens ins ausreichender Größe erleichtern mir die Arbeit ungemein. Kein Flackern ist auch nach längerem Arbeiten nicht zu bemerken und ich bin einfach von der Größe des Bildschirms begeistert.
Vorteile
Wunderschöne Auflösung, keine Verpixelung, super Größe
Nachteile
keine integrierten Lautsprecher
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 275E1S LCD-Monitor verfasst
Datum der Benutzung 2023-03-19
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 275E1S LCD-Monitor verfasst
Datum der Benutzung 2023-03-19
karlgeht
16/01/2024
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis
Gut geeignet für z.B. Hobbyfotografen - die Farbdarstellung ist schon ab Werk befriedigend. Für 160 € ein Schnäppchen.
Vorteile
Preis,
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 245E1S LCD-Monitor verfasst
Datum der Benutzung 2022-12-16
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 245E1S LCD-Monitor verfasst
Datum der Benutzung 2022-12-16
Die Wortmarke/das Warenzeichen "IPS" und ähnliche Patente auf Technologien sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.
Die maximale Auflösung funktioniert für den HDMI- oder DP-Eingang.
Reaktionszeitwert gleich SmartResponse
NTSC-Bereich basiert auf CIE1976
sRGB-Bereich basiert auf CIE1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle Rechte vorbehalten. AMD, das AMD Arrow Logo, AMD FreeSync™ sowie jegliche Kombinationen davon sind Marken von Advanced Micro Devices, Inc. Andere in dieser Publikation veröffentlichten Produktnamen dienen lediglich zu Identifikationszwecken und sind möglicherweise Marken der jeweiligen Firmen.
Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.